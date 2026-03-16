C’était un 16 mars : Le bûcher de Montségur

Le 16 mars 1244, après de longs mois de siège, la forteresse de Montségur tombe aux mains des troupes royales et ecclésiastiques venues en finir avec l’un des derniers grands refuges du catharisme. Perché sur son piton rocheux en Ariège, le castrum abritait depuis des années des « Bons Hommes », des fidèles cathares, mais aussi des chevaliers faydits, ces seigneurs méridionaux dépossédés après la croisade contre les Albigeois. La reddition est négociée : les défenseurs obtiennent la vie sauve, et les habitants peuvent échapper à la mort s’ils renient leur foi. Plus de deux cents cathares refusent. Ils sont conduits au pied de la montagne et brûlés vifs dans un immense bûcher.

Le dernier bastion cathare

Depuis le début du XIIIe siècle, le Midi toulousain est ravagé par la croisade lancée contre l’hérésie cathare. Si la soumission du comte de Toulouse en 1229 semble marquer un tournant, la résistance ne disparaît pas. Montségur devient alors un haut lieu spirituel et symbolique du catharisme. Vers 1232, l’évêque cathare Guilhabert de Castres en fait même le principal centre de son Église. Protégé par Raymond de Péreille et par son cousin Pierre-Roger de Mirepoix, le site accueille une importante communauté religieuse, des croyants et une garnison armée.

En 1243, le pouvoir royal et l’Église décident d’en finir. Le souvenir du massacre des inquisiteurs d’Avignonet, l’année précédente, précipite l’offensive. Le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis, met le siège devant Montségur au printemps. Pendant des mois, les assiégeants peinent à réduire la place. Mais l’hiver change la donne : une position avancée est prise de nuit, puis des machines de jet sont installées pour bombarder les défenses. Peu à peu, l’étau se resserre autour du château.

La fin d’un monde

En février 1244, après la chute d’une barbacane essentielle, les chefs du lieu comprennent que toute résistance supplémentaire est vaine. Des négociations s’ouvrent, et la reddition est fixée au 16 mars. Les conditions sont claires : les soldats et les laïcs seront épargnés, mais les cathares devront abjurer. Entre 215 et 220 d’entre eux s’y refusent. Hommes et femmes choisissent de rester fidèles à leur croyance jusqu’au bout. Leur exécution collective frappe les esprits et entre aussitôt dans la mémoire du Midi.

Avec Montségur, ce n’est pas seulement une forteresse qui tombe, mais tout un symbole. L’Église cathare, déjà durement frappée, en sort brisée. Quelques places résistent encore, comme Quéribus, mais le mouvement est désormais condamné. Autour du drame naîtront plus tard bien des légendes, nourries par l’idée d’un mystérieux trésor emporté hors du château avant la reddition. Pourtant, au-delà des mythes, Montségur demeure d’abord le lieu d’un anéantissement : celui d’une foi dissidente que le pouvoir capétien et l’Église ont voulu effacer définitivement.