Longtemps identifié comme un spécialiste du vestiaire masculin, Celio change de dimension. L’enseigne française officialise le lancement de Celio Women et assume désormais un positionnement mixte, après avoir déjà testé le terrain féminin avec be camaïeu. L’objectif est clair : réunir sous une même bannière l’offre homme et femme, et installer durablement cette nouvelle identité dans son réseau.

De be camaïeu à Celio Women, un virage désormais assumé

Le groupe n’arrive pas de nulle part sur le marché féminin. Après le rachat de Camaïeu en 2022, Celio avait lancé en 2024 la ligne be camaïeu, première étape vers une diversification plus large. L’entreprise explique aujourd’hui s’appuyer sur les bons résultats de cette offre, qui pèse déjà 30% du chiffre d’affaires dans les magasins concernés, selon les informations communiquées par Celio via l’AFP.

La nouvelle marque Celio Women doit d’abord être déployée dans 27 points de vente en France, dont 19 magasins mixtes. Cette stratégie repose sur l’idée d’une marque plus lisible et plus cohérente pour le client, avec des espaces homme et femme réunis dans un même lieu, plutôt que séparés sous des identités différentes.

Des ambitions fortes en France et à l’international

Celio prévoit d’atteindre 30 magasins mixtes d’ici à la fin de 2026, avant de dépasser la barre des 100 à l’horizon 2030. Le groupe dispose aujourd’hui de 517 magasins dans le monde, dont 289 en France, ce qui lui donne une base solide pour accélérer ce repositionnement.

Sur le plan économique, l’enseigne aborde cette transformation dans une situation favorable. En France, Celio a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 449 millions d’euros pour un bénéfice net de 56 millions, tandis que l’activité globale atteint 680 millions d’euros, en progression de 8 à 9%, d’après Celio via l’AFP. Déjà classée deuxième acteur du prêt-à-porter masculin en France derrière Intersport et devant Jules-Brice, selon le baromètre Worldpanel by Numerator cité dans l’article source, la marque cherche désormais à élargir son terrain de jeu sans renier son socle historique.