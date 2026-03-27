Au musée Guimet, l’exposition K-Beauty raconte l’histoire mondiale de la beauté coréenne

La beauté coréenne ne se limite plus à une tendance cosmétique : elle est devenue un phénomène culturel global. Avec l’exposition K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène, le musée Guimet à Paris remonte le fil de cette influence, des traditions du XVIIIe siècle à la vague contemporaine portée par la K-pop et les séries. À travers près de 300 ans d’histoire, l’événement propose de comprendre comment une esthétique locale s’est transformée en référence mondiale.

Une tradition ancienne bien avant la vague mondiale

Contrairement aux idées reçues, la K-Beauty ne naît pas avec les réseaux sociaux ou les influenceurs. L’exposition montre qu’elle s’inscrit dans un héritage beaucoup plus ancien, notamment à la fin de la période Joseon. À cette époque, les canons esthétiques reposent sur une recherche d’équilibre et d’harmonie : peau claire, gestes raffinés, coiffures élaborées et vêtements fluides. Peintres et artistes contribuent alors à fixer ces idéaux dans un imaginaire visuel durable.

Selon les commissaires de l’exposition, cette construction progressive d’une identité esthétique traverse les siècles en s’adaptant aux évolutions de la société coréenne. Objets de toilette, costumes, peintures ou accessoires témoignent de pratiques où la beauté est indissociable du soin et de la santé. Comme l’explique Claire Trinquet-Soléry, co-commissaire, l’exposition explore ainsi « la manière dont une vision singulière de la beauté s’est diffusée à partir du XVIIIe siècle » et continue d’influencer les représentations actuelles.

De l’héritage culturel à un phénomène mondial

Le parcours met également en lumière les transformations du XXe siècle, période durant laquelle la Corée connaît de profonds bouleversements. L’essor de la photographie, du cinéma et de l’industrie cosmétique contribue à moderniser les codes esthétiques, tout en conservant un lien avec les traditions. Ces mutations rapides participent à la construction d’une identité visuelle hybride, entre influences locales et occidentales.

C’est à partir des années 2000 que cette esthétique franchit un cap décisif avec la Hallyu, la « vague coréenne ». Portée par la musique, les séries et la mode, la K-Beauty s’impose alors comme un véritable outil de soft power. Comme le souligne la présidente du musée Guimet Yannick Lintz, citée par franceinfo, il ne s’agit pas seulement d’un phénomène de mode mais d’un héritage culturel profond, enraciné dans l’histoire et la spiritualité coréennes.

En réunissant œuvres anciennes et objets contemporains, l’exposition montre comment cette esthétique a su évoluer sans perdre son identité. Une immersion qui permet de comprendre pourquoi la beauté coréenne, bien plus qu’une industrie, est aujourd’hui un langage culturel global.