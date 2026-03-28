Au Grand Hôtel des Rêves à Paris, “Jules Verne, Le Voyage Extraordinaire” plonge le public dans son univers

Depuis le 31 janvier 2026, le Grand Hôtel des Rêves, dans le 5e arrondissement de Paris, propose un spectacle immersif consacré à Jules Verne. Pensé comme une déambulation théâtrale familiale, ce Voyage Extraordinaire invite le public à circuler dans plusieurs univers inspirés de l’écrivain, au milieu des comédiens et des décors. L’expérience, annoncée jusqu’à fin novembre selon l’organisateur, mise sur une immersion totale pour faire redécouvrir l’auteur des grands romans d’aventure autrement qu’à travers une mise en scène classique.

Huit décors et vingt-cinq comédiens pour faire revivre Jules Verne

Le parcours se déploie sur plus de 1 000 m² et entraîne les visiteurs de salle en salle à travers huit espaces inspirés de l’univers vernien. Le Nautilus, une fusée, une montgolfière ou encore une imprimerie composent ce voyage théâtral à 360 degrés, conçu pour plonger le spectateur dans les récits et l’imaginaire de l’écrivain. Ici, pas de scène frontale ni de fauteuils alignés : le spectacle repose sur le mouvement, la proximité avec les interprètes et la sensation d’entrer physiquement dans les romans.

Vingt-cinq comédiens donnent vie non seulement à Jules Verne, mais aussi à plusieurs figures marquantes de son œuvre et de son époque. Phileas Fogg, le capitaine Némo ou Passepartout croisent ainsi George Sand, Thomas Edison, Nellie Bly ou Nadar, dans une proposition qui mêle littérature, aventure et portrait d’un XIXe siècle fasciné par le progrès. Le résultat cherche autant à divertir qu’à transmettre, en rendant ce patrimoine romanesque plus vivant et plus accessible.

Une scène bonus pour prolonger l’expérience

Le spectacle dure environ 55 minutes, mais une option permet d’ajouter un épilogue de 15 minutes. Selon l’organisateur, cette scène supplémentaire s’inspire d’un fait réel : la redécouverte, plusieurs décennies après la mort de Jules Verne, d’un manuscrit oublié dans un coffre-fort. Cette extension du parcours relie donc la fiction à l’histoire de l’auteur lui-même, en proposant une dernière séquence centrée sur l’héritage de son œuvre.

Toujours selon l’organisateur, les tarifs commencent à 19 euros, avec gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. La formule avec scène bonus est proposée à 39,99 euros pour les adultes et 29,99 euros pour les enfants de 4 à 15 ans. Entre sortie familiale, parcours scénographié et hommage littéraire, Le Voyage Extraordinaire s’inscrit dans cette nouvelle génération de spectacles immersifs qui cherchent moins à raconter une œuvre qu’à la faire traverser.