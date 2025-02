Les téléphones Galaxy S25 de Samsung sont disponibles dans les magasins depuis quelques jours, mais que faire si l’écran de votre appareil se casse ou se fissure ?



Samsung a publié les tarifs de réparation de l’écran sur son site internet, qui sont similaires à ceux des modèles précédents.



D’après les informations publiées par la marque, le coût de la réparation de l’écran du Galaxy S25 Ultra est de 259 dollars, 199 dollars pour le Galaxy S25 Plus et 174 dollars pour le modèle S25.



En comparaison, Samsung demande seulement 99 dollars pour la réparation des écrans des Galaxy S24 FE et S23 FE. Cependant, les téléphones Galaxy S25 sont équipés d’un verre de protection renforcé.



Les modèles de base bénéficient du Gorilla Glass Victus 2 pour une meilleure résistance, tandis que le modèle Ultra est équipé du Gorilla Armor 2.



Le Gorilla Glass Victus 2 a été testé pour résister à des chutes d’une hauteur maximale de 2 mètres (~6,5 pieds) sur des surfaces semblables à de l’asphalte et jusqu’à 1 mètre (~3,2 pieds) sur des surfaces similaires au béton.



Le Gorilla Armor 2, quant à lui, peut supporter des chutes d’une hauteur allant jusqu’à 2,2 mètres (7,2 pieds) sur des surfaces ressemblant au béton.



Le verre de protection du Galaxy S25 Ultra est également doté d’une technologie anti-reflet pour minimiser les réflexions.