Outre-mer : l’Etat prépare les esprits à une hausse des carburants

Dans les outre-mer, le mot circule comme une rumeur qu’on préfère officialiser avant qu’elle n’explose: les carburants vont augmenter. Plusieurs préfets ont pris la parole ces derniers jours pour prévenir la population d’une hausse « significative » à venir, sur fond de tensions en Iran et de choc pétrolier.

Le signal est d’autant plus sensible que le coût de la vie y dépasse déjà celui de l’Hexagone, avec une dépendance quasi totale aux importations. Les prix restent encadrés par l’Etat dans les départements ultramarins, mais l’encadrement n’est pas un bouclier magique quand le baril s’envole.

La pompe, baromètre social sous surveillance

En Guyane, le préfet Antoine Poussier a annoncé pour le 1er avril « la hausse brutale du prix du brut et des coûts de raffinage », avec une pression attendue sur le gazole. Les transporteurs regardent l’addition arriver, front plissé: Dominique Mangal, président du syndicat, prévient que certaines entreprises s’attendent « à travailler à perte ».

En Martinique, le préfet Etienne Desplanques a réuni des acteurs économiques et promet une hausse « pas aussi forte que dans l’Hexagone », tout en rappelant la mécanique implacable des tarifs réglementés, indexés sur les cours mondiaux et la parité euro-dollar. Il anticipe un diesel proche des pics du début de la crise ukrainienne et assure que les marges de la raffinerie du Lamentin et des stations-service « resteront stables », un message calibré pour une île encore marquée par les tensions sociales de fin 2024.

En Guadeloupe, la préfecture évoque une hausse possible d’environ 20 centimes et insiste sur le verrouillage des marges: pas question, dit l’Etat, que la Sara, les grossistes ou les détaillants y trouvent un bonus. Le discours est clair, presque pédagogique, comme si l’administration marchait sur une ligne de crête: contenir l’inquiétude sans promettre l’impossible. Reste une réalité têtue, que chacun sent à chaque plein, entre les trajets du quotidien et les budgets déjà serrés: dans ces territoires, le prix du carburant n’est jamais un simple chiffre, c’est un thermomètre, et il commence à monter.