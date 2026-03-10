D’abord, les chiffres tombent et ils piquent un peu : « 15% ou 16% d’anomalies » relevées sur 231 stations-service déjà contrôlées, selon Maud Bregeon, mardi 10 mars sur France 2. Le gouvernement a lancé un « plan exceptionnel » de 500 contrôles pilotés par la DGCCRF, la répression des fraudes de Bercy, pour traquer les « hausses abusives » et, plus largement, les manquements. Quelques stations ont déjà écopé d’amendes, assure la ministre déléguée à l’Énergie, avec l’idée claire de faire passer un message : à la pompe, l’État regarde, et de près.

Contrôles à la pompe : l’heure des comptes

Mais attention aux batailles de pourcentages, car la communication se joue aussi au détail près. Sur TF1, le ministre du Commerce Serge Papin évoque de son côté 6% de procès-verbaux, donc de sanctions, sur ces mêmes 231 contrôles. Deux lectures, une même séquence : d’un côté des « anomalies » (qui peuvent couvrir de simples problèmes d’affichage ou d’information du consommateur), de l’autre des infractions suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup d’un PV. Pour le lecteur, la nuance compte : tout manquement ne relève pas de la fraude, mais dans une période où chaque centime pèse sur le pouvoir d’achat, la moindre étiquette de travers devient politiquement explosive.

Ensuite, l’exécutif entend installer une forme de dissuasion permanente, en public, presque à la manière d’un gyrophare allumé sur le bord de la route. Maud Bregeon a aussi annoncé la tenue d’un G7 Énergie mardi après-midi, signe que le sujet dépasse largement nos stations de périphérie : le prix à la pompe, c’est l’addition d’un marché mondial, des taxes nationales, et d’une distribution sous surveillance. Reste que ces opérations coup de poing posent une question simple, presque domestique : la pression des contrôles suffira-t-elle à calmer la défiance des automobilistes quand les prix, eux, repartent à la hausse ?