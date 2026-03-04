La présence de Jim Carrey à Paris pour la dernière cérémonie des César a suscité autant d’enthousiasme que de spéculations. Jeudi soir, à l’Olympia, l’acteur canado-américain a reçu un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Très applaudi, il a livré un discours de remerciement remarqué et longuement posé devant les photographes. Pourtant, dans les heures qui ont suivi l’événement, une rumeur virale a remis en cause l’évidence : l’homme monté sur scène était-il réellement Jim Carrey ?

Une publication Instagram d’Alexis Stone à l’origine des spéculations

L’emballement trouve son origine dans une publication Instagram signée par le maquilleur et performeur Alexis Stone, suivi par plus de 1,4 million d’abonnés. Connu pour ses métamorphoses spectaculaires de célébrités grâce à des prothèses et des perruques hyperréalistes, Alexis Stone a partagé des images accompagnées d’une légende ambiguë : « Alexis Stone as Jim Carrey in Paris » (« Alexis Stone en Jim Carrey à Paris »).

Ce message, illustré par des photographies détaillant un travail de transformation, a suffi à déclencher une vague d’interprétations sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont avancé que Jim Carrey aurait eu recours à un sosie pour apparaître à la cérémonie. D’autres ont estimé que le visage de l’acteur semblait altéré, évoquant un regard différent ou une gestuelle jugée inhabituelle lors de la remise de son prix.

La viralité du post, amplifiée par des partages massifs sur différentes plateformes, a contribué à installer le doute. Des comptes spécialisés dans les théories alternatives ont relayé l’hypothèse d’un remplacement, reprenant des captures d’écran et des extraits vidéo de la soirée.

La réponse officielle des organisateurs des César

Face à l’ampleur de la polémique, les organisateurs de la cérémonie ont rapidement pris la parole. Dans une déclaration accordée au média américain Variety, le délégué général des César, Grégoire Caulier, a démenti sans ambiguïté les spéculations. Grégoire Caulier a précisé que « la visite de Jim Carrey était prévue depuis l’été dernier » et que l’acteur s’était montré « extrêmement touché par l’invitation de l’Académie » dès les premiers échanges.

Selon Grégoire Caulier, la venue de Jim Carrey à Paris a fait l’objet d’une préparation minutieuse pendant huit mois. Il a notamment indiqué que le comédien avait travaillé son discours en français durant plusieurs mois, allant jusqu’à solliciter la prononciation exacte de certains termes afin de s’exprimer au plus juste devant le public français. « Pour moi, c’est un non-sujet », a insisté Grégoire Caulier, préférant souligner « sa générosité, sa gentillesse, sa bienveillance, son élégance ».

Le démenti de l’attachée de presse de Jim Carrey

L’entourage de l’acteur a également réagi. Interrogée par le site américain TMZ, l’attachée de presse historique de Jim Carrey, Marleah Leslie, a confirmé sans détour que « Jim Carrey a bien assisté aux César, où il a accepté son César d’honneur ». Cette déclaration vise à couper court aux spéculations et à réaffirmer que la star était présente en personne sur la scène de l’Olympia.

À ce stade, ni Alexis Stone ni Jim Carrey n’ont apporté d’explication supplémentaire concernant la publication initiale. Alexis Stone, habitué aux transformations virales et aux hommages visuels à des célébrités internationales, ne s’est pas exprimé davantage sur les raisons précises de son message.

En l’état, aucun élément factuel ne vient étayer l’idée d’un sosie. Les organisateurs des César comme l’entourage de Jim Carrey maintiennent une version claire : l’acteur était bien présent à Paris pour recevoir son César d’honneur, saluer le public et prononcer son discours. Reste à savoir si ces clarifications suffiront à éteindre définitivement une rumeur née d’une simple légende Instagram.