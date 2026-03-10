Arnold Schwarzenegger devrait reprendre l’un des rôles les plus emblématiques de sa carrière : Conan le Barbare. Plus de 40 ans après la sortie du premier film, l’acteur autrichien a confirmé être en discussion pour participer à un nouveau long-métrage consacré au célèbre guerrier. Une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas vraiment, tant le film semble appartenir à une autre époque.

Un troisième film pour prolonger la saga

Le projet, souvent appelé King Conan, serait conçu comme une suite directe des films Conan le Barbare (1982) et Conan le Destructeur (1984). L’histoire suivrait un Conan vieillissant, devenu roi depuis plusieurs décennies, qui doit reprendre les armes pour défendre ou reconquérir son royaume. L’idée est de montrer un héros plus âgé, marqué par les batailles et les responsabilités du pouvoir.

Un projet encore en développement

Selon plusieurs médias américains, le film pourrait être développé avec le réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie, connu pour son travail sur la saga Mission: Impossible. Le projet est encore en phase de développement et aucune date de tournage ou de sortie n’a pour l’instant été annoncée.

Schwarzenegger toujours attaché à son personnage

Arnold Schwarzenegger, aujourd’hui âgé de plus de 70 ans, reste attaché à ce personnage qui a contribué à lancer sa carrière internationale au début des années 1980. Lors d’un événement récent, l’acteur a expliqué que plusieurs studios s’intéressaient à un retour du personnage de Conan, mais aussi à d’autres franchises cultes auxquelles il a participé, comme Predator ou Commando.

Un retour plus de 40 ans après

Si le projet aboutit, ce nouveau film marquerait le retour de Schwarzenegger dans le rôle de Conan plus de quatre décennies après sa première apparition à l’écran, offrant ainsi une suite tardive à l’une des sagas d’heroic fantasy les plus marquantes du cinéma des années 1980.