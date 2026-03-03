Le film Cutting Through Rocks, coréalisé par Mohammadreza Eyni et Sara Khaki, est nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire. Il s’agit du premier documentaire iranien à concourir pour cette récompense. La cérémonie se tiendra le 15 mars à Hollywood.

Le documentaire suit pendant huit ans le parcours de Sara Shahverdi, première femme élue au conseil d’une communauté rurale en Iran. Dans son village, elle encourage notamment les jeunes filles à conduire des motos et œuvre pour faciliter l’accès des femmes à la propriété foncière, dans un contexte marqué par un fort conservatisme religieux.

Un film tourné sur la durée

Selon ses réalisateurs, le film montre comment une élue locale peut utiliser son mandat pour élargir les droits et l’autonomie des femmes. Ils soulignent que certaines pratiques autrefois contestées, comme la conduite de motos par des femmes, sont désormais davantage acceptées dans la communauté concernée.

Cutting Through Rocks est en compétition avec quatre autres documentaires. Pour les cinéastes, cette nomination offre une visibilité internationale à leur travail et à la situation des femmes en Iran, dans un pays traversé ces dernières années par de fortes tensions politiques et sociales.