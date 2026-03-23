“Homebound” : un film humaniste sur l’amitié face aux fractures de l’Inde contemporaine

Avec Homebound, présenté à Cannes et en salles le 25 mars, le réalisateur Neeraj Ghaywan signe un récit à la fois intime et politique, co-produit par Martin Scorsese. À travers l’histoire de deux jeunes hommes issus de milieux marginalisés, le film explore les tensions sociales et religieuses qui traversent l’Inde actuelle, sans jamais perdre de vue son cœur : une amitié indéfectible.

Une amitié plus forte que les castes et les divisions

Le film suit deux amis d’enfance originaires d’un village pauvre, l’un musulman, l’autre issu d’une caste dite “intouchable”. Leur objectif est simple en apparence : réussir un concours pour devenir policiers, l’un des rares moyens d’accéder à une stabilité sociale et à une forme de reconnaissance. Dans un pays où les discriminations persistent malgré leur interdiction officielle, porter l’uniforme apparaît comme une promesse d’égalité.

Mais très vite, les obstacles s’accumulent. Entre barrières sociales invisibles, préjugés enracinés et manque de moyens, leurs trajectoires se heurtent à une réalité brutale. L’un tente de s’élever dans le monde du travail mais se heurte à un plafond de verre, l’autre est contraint de revoir ses ambitions. À travers eux, le film met en lumière les mécanismes d’exclusion qui frappent les minorités dans l’Inde contemporaine, sur fond de montée des discours nationalistes.

Un récit social puissant, porté par une mise en scène sensible

Neeraj Ghaywan choisit de ne jamais sacrifier l’émotion à la démonstration. La dimension politique du film s’inscrit dans les parcours des personnages, sans écraser leur humanité. Leur lien devient alors le véritable moteur du récit, une manière de résister à un environnement hostile.

La seconde partie du film, marquée par la pandémie de Covid-19, accentue encore la précarité de leur situation. Contraints de travailler loin de chez eux, ils se retrouvent piégés dans un pays à l’arrêt, livrés à eux-mêmes dans un périple éprouvant. Cette traversée donne au film une dimension presque universelle, où l’intime rejoint le collectif.

Porté par les performances d’Ishaan Khatter et Vishal Jethwa, Homebound s’impose comme une œuvre à la fois engagée et profondément humaine. Un film qui interroge sans didactisme et rappelle, avec force, que les liens entre les individus peuvent parfois résister là où tout semble vouloir les briser.