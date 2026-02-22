César 2026 : une pluie de stars attendue pour remettre les trophées à l’Olympia

À quelques jours de la 51e édition des César, l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a levé le voile sur une partie des personnalités chargées de remettre les récompenses. La cérémonie, présentée par Benjamin Lavernhe et présidée par Camille Cottin, se tiendra le 26 février à l’Olympia et sera retransmise en direct à partir de 20h30.

Parmi les figures annoncées sur scène, on retrouve notamment Isabelle Huppert, Alexandra Lamy, Marina Hands, Pauline Clément, Nina Meurisse et Souheila Yacoub. Côté cinéma international, le réalisateur canadien David Cronenberg et l’actrice Golshifteh Farahani participeront également à la remise des prix, aux côtés de Karim Leklou, Malik Frikah ou encore Pierre Lottin et Alice Diop.

Un hommage spécial et 25 récompenses au programme

Au total, 25 statuettes seront attribuées au cours de la soirée. Un César d’honneur sera décerné à Jim Carrey pour l’ensemble de sa carrière, saluant aussi bien ses succès comiques que ses rôles dramatiques. L’acteur succède à Julia Roberts et Costa-Gavras, distingués l’an dernier.

La cérémonie sera diffusée en clair sur Canal+ et accessible via plusieurs chaînes du groupe, ainsi qu’en streaming et à l’international. L’événement réunira ainsi, comme chaque année, une large palette de talents du cinéma français et étranger pour célébrer les films marquants de 2025.