Avertissement concernant les appareils intelligents pour la surveillance de la glycémie

La FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis a émis une mise en garde contre l’utilisation de dispositifs intelligents prétendant mesurer la glycémie sans nécessiter de piqûre.



Selon un article de « Live Science », certaines montres et bagues intelligentes sont commercialisées comme des solutions sans piqûre pour surveiller la glycémie. Cependant, ces produits ne sont pas approuvés par la FDA et sont déconseillés en raison de leur potentiel dangereux.



Les autorités sanitaires ont indiqué que ces petits appareils ne fournissent pas de résultats fiables. Il est crucial pour les personnes diabétiques de suivre avec précision leur taux de glucose sanguin en fonction de leur traitement, de leur alimentation et de leur niveau d’activité physique.



Les erreurs de mesure peuvent entraîner une gestion incorrecte des doses d’insuline ou d’autres traitements pour l’hypoglycémie, ce qui peut causer des risques graves tels que des crises ou des comas.



La FDA a également émis un avertissement concernant les montres intelligentes prétendant être capables de surveiller la glycémie de manière autonome.



Dans un communiqué, la FDA a précisé qu’elle « n’avait ni autorisé ni approuvé de montre ou bague intelligente pour mesurer ou estimer de manière autonome les niveaux de glycémie », soulignant que ces dispositifs n’avaient pas passé d’évaluations de sécurité et d’efficacité, ce qui pourrait entraîner des erreurs dans les mesures du taux de sucre dans le sang.



Paraphrase : Des erreurs de mesure peuvent entraîner une gestion inadéquate des doses d’insuline ou d’autres traitements contre l’hypoglycémie, augmentant ainsi les risques de crises ou de comas.



La FDA a aussi mis en garde contre l’utilisation de montres intelligentes qui prétendent surveiller la glycémie de manière autonome.



La FDA a précisé dans un communiqué qu’elle n’avait pas approuvé de montre ou de bague intelligente pour mesurer ou estimer de manière autonome le taux de glycémie. Elle a aussi rappelé que ces appareils n’avaient pas été soumis aux évaluations de sécurité et d’efficacité nécessaires, ce qui pourrait entraîner des erreurs dans les mesures du taux de sucre sanguin.