— Mondiaux de patinage artistique : après l’or olympique, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry champions du monde

Un mois après leur sacre olympique à Milan-Cortina, Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont remporté samedi à Prague le titre mondial en danse sur glace. En tête dès la danse rythmique, les Français ont confirmé lors de la danse libre avec un programme sur la bande originale de « The Whale », jugé à 138,07 points. Leur total final s’élève à 230,81 points, soit 19,29 points de plus que leurs poursuivants immédiats. Reuters souligne qu’il s’agit du plus large écart en danse sur glace depuis la refonte du système de notation après 2004.

Ce score de 138,07 points en danse libre constitue un record personnel pour le couple français. Il les place à 34 centièmes des 138,41 points réalisés par Madison Chock et Evan Bates lors du World Team Trophy 2023, qui demeurent la référence la plus élevée recensée par l’ISU sur cette segment.

Les Canadiens en argent, les Américains créent la surprise pour le bronze

Derrière le duo français, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont pris la médaille d’argent avec 211,52 points. La troisième place est revenue aux Américains Emilea Zingas et Vadym Kolesnik, auteurs de 209,20 points. Leur podium constitue une surprise relative, puisqu’ils ont terminé avec seulement 22 centièmes d’avance sur les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, quatrièmes avec 208,98 points.

Une danse libre maîtrisée pour conclure une première saison déjà historique

À Prague, Fournier Beaudry et Cizeron ont proposé une prestation à la fois épurée, lyrique et techniquement solide, dans la continuité de leur montée en puissance depuis le début de saison. Leur sacre mondial parachève une campagne 2025-2026 déjà marquée par le titre européen décroché en janvier à Sheffield, puis par l’or olympique obtenu en février à Milan. L’ISU rappelle que le duo a été formé en 2025, ce qui donne encore plus de relief à cette première saison commune.

Cizeron signe un sixième titre mondial, une première médaille pour Fournier Beaudry

Âgé de 31 ans, Guillaume Cizeron ajoute ainsi un sixième titre mondial à son palmarès. Avant ce succès avec Laurence Fournier Beaudry, il avait déjà été sacré à cinq reprises avec Gabriella Papadakis, en plus de son titre olympique remporté en 2022. Pour Laurence Fournier Beaudry, née le 18 juillet 1992 et âgée de 33 ans, il s’agit de la première médaille mondiale de sa carrière. Son historique de résultats publié par l’ISU ne faisait apparaître jusque-là aucune présence sur le podium mondial.

Leaders après la danse rythmique, favoris confirmés en l’absence de Chock et Bates

Les Français occupaient déjà la première place après la danse rythmique disputée vendredi, avec 92,74 points, devant Gilles et Poirier (86,45) et Fear et Gibson (85,09). Ils abordaient donc la danse libre en position de favoris, d’autant que Madison Chock et Evan Bates, triples champions du monde en titre et médaillés d’argent olympiques à Milan, avaient renoncé à ces Mondiaux de Prague.