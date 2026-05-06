Des récits brodés du Pérou investissent la galerie parisienne Art+Art

Une exposition consacrée aux traditions textiles andines ouvrira ses portes le 20 mai à Paris sous le titre « Les voix du fil, Histoires brodées du Pérou ». Imaginée par la commissaire Susana Navarro Hospinal, cette présentation mettra en lumière l’art de la broderie pratiqué à Huancayo, dans les Andes centrales péruviennes, à travers une sélection d’œuvres rarement montrées en France.

Installée à la galerie Art+Art, dans le 11e arrondissement de la capitale, l’exposition proposera au public une immersion dans un patrimoine artisanal mêlant mémoire collective, symboles spirituels et récits populaires. Les créations exposées témoignent d’un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations au sein des communautés andines.

Une exposition soutenue par l’ambassade du Pérou

Le projet est organisé dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, avec le soutien de l’ambassade du Pérou en France. Le vernissage est prévu le 20 mai à 18 heures, tandis que l’exposition restera accessible jusqu’au 7 juin.

À travers cet événement, Susana Navarro Hospinal entend faire découvrir au public parisien une expression artistique encore peu représentée dans les institutions culturelles européennes. L’exposition sera ouverte du mardi au dimanche, de 15 heures à 20 heures.