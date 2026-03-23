Londres : une attaque vise un service d’ambulances de la communauté juive

Un service d’ambulances appartenant à la communauté juive a été pris pour cible lors d’une attaque survenue à Londres, suscitant une vive émotion et une condamnation immédiate des autorités.

Les faits se sont déroulés alors que ce service, dédié notamment aux interventions d’urgence au sein de la communauté, était en activité. Les circonstances précises de l’attaque restent à éclaircir, mais les premières informations évoquent des dégradations visant directement les véhicules ou les installations.

Une enquête ouverte et des réactions politiques

La police britannique a rapidement ouvert une enquête afin de déterminer les motivations des auteurs et d’identifier d’éventuels suspects. Les autorités n’excluent pas, à ce stade, la piste d’un acte à caractère antisémite.

Plusieurs responsables politiques ont dénoncé une attaque « inacceptable », rappelant la nécessité de protéger les services de secours et de lutter contre toute forme de haine. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues autour des communautés religieuses au Royaume-Uni, renforçant les inquiétudes sur la sécurité de certaines structures.