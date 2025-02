3 Bienfaits Remarquables du Yaourt

Le yaourt est reconnu pour ses nombreux atouts pour la santé. Cependant, les informations fiables sur ses qualités nutritionnelles et ses effets sanitaires restent limitées. Il est riche en calcium, zinc et vitamines B, tout en constituant une bonne source de protéines. De plus, il peut être enrichi en vitamine D et en probiotiques bénéfiques pour la santé. Facilement accessible et simple à consommer, il représente une option efficace pour améliorer la nutrition et le bien-être général.

Bien que peu d’études aient spécifiquement analysé son impact sur la santé et la prévention des maladies, les résultats obtenus jusqu’à présent sont prometteurs. Ils suggèrent que le yaourt pourrait jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’état nutritionnel et la réduction de certains risques pathologiques.

Diminution du Risque de Cancer

Des chercheurs de l’Université Mass General Brigham aux États-Unis ont découvert que la consommation régulière de yaourt contenant des bactéries vivantes peut offrir une protection contre plusieurs maladies. À long terme, il pourrait également contribuer à réduire le risque de cancer colorectal en modifiant favorablement le microbiote intestinal.

L’étude, publiée dans la revue Gut Microbes, s’appuie sur des données collectées auprès de participants suivis durant plusieurs décennies. Elle révèle que la consommation d’au moins deux portions de yaourt par semaine est associée à une baisse du taux de cancer du côlon proximal, notamment en raison de la présence de Bifidobacterium, une bactérie bénéfique.

Selon le Dr. Shuji Ogino, chercheur au Brigham and Women’s Hospital, « cette étude fournit des preuves précieuses du potentiel protecteur du yaourt ». Toutefois, des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes impliqués et préciser son impact sur la prévention du cancer colorectal.

Régulation de la Pression Artérielle

Une étude menée par l’Université d’Australie du Sud indique qu’une consommation quotidienne de yaourt – qu’il s’agisse d’une simple cuillère ajoutée aux céréales du matin ou d’une collation rapide – pourrait être bénéfique pour les personnes souffrant d’hypertension.

Publiée en novembre 2021 dans l’International Dairy Journal en collaboration avec l’Université du Maine aux États-Unis, cette étude a établi un lien entre la consommation de yaourt et une baisse de la pression artérielle chez les hypertendus.

Dans le monde, plus d’un milliard de personnes souffrent d’hypertension, ce qui accroît leur risque de maladies cardiovasculaires, comme les infarctus et les AVC.

La Dr. Alexandra Wade, chercheuse à l’Université d’Australie du Sud, affirme que ces résultats apportent des preuves supplémentaires des bienfaits du yaourt sur la régulation de la pression artérielle.

Selon elle, « les produits laitiers, en particulier le yaourt, contiennent des micronutriments essentiels comme le calcium, le magnésium et le potassium, qui contribuent à l’équilibre de la pression sanguine ».

Effets Positifs sur le Diabète

Une recherche publiée en février 2014 dans la revue Diabetologia, appartenant à l’Association européenne pour l’étude du diabète, a montré que la consommation régulière de yaourt pourrait réduire le risque de développer un diabète de type 2 de 28 %.

Les chercheurs de l’Université de Cambridge ont également observé que les produits laitiers fermentés à faible teneur en matières grasses, y compris certains types de yaourts et fromages allégés, étaient associés à une diminution de 24 % du risque de diabète.

Ces effets protecteurs pourraient être liés à la présence de probiotiques et à la vitamine K, qui joue un rôle clé dans le processus de fermentation et la régulation du métabolisme.