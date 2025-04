Une ancienne employée de Facebook accuse Meta de collaboration avec la Chine et de mensonges au Congrès

Sarah Wynn-Williams, ancienne employée de Facebook et autrice d’un livre sur la société mère Meta, a accusé le géant des réseaux sociaux d’avoir collaboré avec le gouvernement chinois dans plusieurs domaines, notamment l’intelligence artificielle et la censure, affirmant que l’entreprise a menti au Congrès américain à ce sujet.

Wynn-Williams, qui a occupé le poste de directrice des politiques mondiales chez Facebook entre 2011 et 2017, a déclaré mercredi devant une commission du Sénat que de hauts responsables de Facebook tenaient régulièrement des réunions avec des officiels chinois, leur transmettant des technologies leur permettant de concurrencer les entreprises américaines, tout en développant des services conformes aux exigences de censure du régime chinois. Elle a affirmé : « La plus grande supercherie de Mark Zuckerberg (fondateur et PDG de Meta) est d’avoir prétendu être un patriote fidèle aux valeurs américaines, alors qu’il a bâti au cours de la dernière décennie une entreprise d’une valeur de 18 milliards de dollars en Chine.»

Wynn-Williams a également affirmé que Meta avait collaboré étroitement avec le Parti communiste chinois pour développer des outils de censure, qui ont été testés sur des utilisateurs à Taïwan et à Hong Kong. Elle a ajouté : « Lorsque Pékin a demandé à Facebook de supprimer le compte d’un célèbre dissident chinois vivant aux États-Unis, l’entreprise s’est exécutée, puis a menti au Congrès lors d’une audition sur cette affaire.»

Le sénateur républicain Josh Hawley, à l’origine de cette audition, s’est appuyé sur les documents et témoignages présentés par Wynn-Williams pour accuser Zuckerberg d’avoir menti à plusieurs reprises devant le Congrès. Il a déclaré : « La vérité, c’est que Facebook et Zuckerberg ont menti encore et encore au peuple américain.»

De son côté, Andy Stone, directeur de la communication chez Meta, a qualifié le témoignage de Wynn-Williams d’éloigné de la réalité et rempli d’allégations mensongères . Il a déclaré à l’AFP : « Bien que Mark Zuckerberg ait exprimé dans le passé un intérêt pour proposer nos services en Chine — une information largement connue depuis plus d’une décennie — la réalité est que nous n’offrons actuellement aucun service dans ce pays.»

Le livre de Wynn-Williams, intitulé Reckless People : A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism, est paru le 11 mars dernier. Il a connu un fort succès commercial, malgré une ordonnance d’arbitrage obtenue par Meta interdisant à l’autrice de promouvoir l’ouvrage ou de faire des déclarations diffamatoires contre l’entreprise. Le livre revient sur ses années passées chez Facebook et évoque notamment des accusations de harcèlement sexuel visant Joel Kaplan, un vétéran de l’entreprise qui dirigeait cette année l’équipe des affaires mondiales de Meta. Kaplan est une figure influente du Parti républicain et proche de l’ancien président Donald Trump.