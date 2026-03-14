À quelques semaines du retour d’Euphoria, le compositeur britannique Labrinth a créé la surprise en annonçant publiquement son départ de l’industrie du divertissement. Dans un message publié sur Instagram le 13 mars, l’artiste s’en est pris frontalement à son label Columbia Records ainsi qu’à la série de HBO pour laquelle il a composé la bande originale. Une sortie brutale qui intervient alors que la troisième saison du programme est attendue en avril.

Un message virulent contre Columbia Records et la série

Dans ce message largement relayé par les médias, Labrinth affirme qu’il quitte le milieu et règle ses comptes avec ses partenaires. « J’en ai fini avec cette industrie. Columbia, je vous emmerde. Euphoria, je vous emmerde aussi. Je me casse. Merci et bonne nuit », écrit-il dans cette publication. L’artiste n’a cependant fourni aucune explication sur les raisons de cette prise de position.

Ce coup de colère intervient pourtant alors que le musicien semblait récemment impliqué dans la nouvelle saison de la série. Selon Franceinfo Culture, Labrinth devait participer à la composition de la musique de la saison 3 aux côtés du compositeur Hans Zimmer, une collaboration qu’il avait lui-même présentée comme un « nouveau chapitre » dans l’univers musical d’Euphoria.

Un départ qui inquiète les fans de la série

Depuis la première saison diffusée en 2019, Labrinth occupe une place centrale dans l’identité artistique de la série créée par Sam Levinson. Sa bande originale, marquée par des titres comme All for Us interprété avec Zendaya, a largement contribué à installer l’ambiance sombre et hypnotique du programme.

La troisième saison d’Euphoria doit être diffusée à partir du 12 avril sur HBO, après plusieurs années d’attente liées notamment aux grèves à Hollywood. Mais le départ annoncé du compositeur, qui a façonné l’univers sonore de la série, pourrait modifier sensiblement l’atmosphère musicale de cette nouvelle saison.