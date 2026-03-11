Le succès mondial de la série canadienne Heated Rivalry n’empêche pas ses acteurs de faire face à une vague de commentaires hostiles en ligne. L’un de ses interprètes principaux, Hudson Williams, a pris la parole sur Instagram pour dénoncer les messages racistes, homophobes ou misogynes visant la série et son équipe, selon des informations rapportées par l’AFP.

Un message direct contre les fans “pleins de haine”

Dans une story publiée le 9 mars, le comédien canadien de 25 ans a vivement interpellé certains internautes. « Ne vous considérez pas comme un fan si vous publiez des commentaires racistes, homophobes, biphobes, misogynes, âgistes, validistes, parasociaux ou intolérants de quelque nature que ce soit », a-t-il écrit. « Aucun de nous n’a besoin de cet “amour” fait de haine », a-t-il ajouté, dans un message relayé par l’AFP.

Cette prise de position intervient alors que la série, centrée sur la relation secrète entre deux joueurs professionnels de hockey sur glace — l’un canadien, l’autre russe — suscite autant d’enthousiasme que de réactions hostiles. Le programme bouscule en effet l’image très masculine et conservatrice associée au monde du hockey, ce qui a provoqué des critiques virulentes sur les réseaux sociaux.

Le message de Hudson Williams a rapidement été soutenu par plusieurs membres de l’équipe du projet, dont le créateur de la série Jacob Tierney, l’acteur François Arnaud et la romancière Rachel Reid, dont les livres ont inspiré Heated Rivalry.

Une série devenue phénomène international

Diffusée pour la première fois fin novembre sur la plateforme canadienne Crave, la série a ensuite été proposée sur HBO Max, où elle s’est imposée parmi les programmes les plus regardés durant la période des fêtes, selon l’AFP. Le magazine spécialisé Variety l’a même qualifiée de « plus grande surprise télévisuelle » de l’année 2025.

Ce succès a propulsé ses deux acteurs principaux, Hudson Williams et l’Américain Connor Storrie, au rang de nouvelles figures montantes de la télévision. Jusqu’alors relativement inconnus, ils ont depuis été invités à plusieurs événements prestigieux, notamment les Fashion Weeks de Paris et Milan, ainsi qu’à la cérémonie des Golden Globes.

Malgré cette popularité soudaine, Hudson Williams rappelle ainsi que la reconnaissance du public ne peut pas s’accompagner d’un climat de haine, estimant que les véritables fans doivent avant tout respecter les artistes et les valeurs portées par la série.