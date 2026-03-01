Air France a annoncé ce dimanche la prolongation de la suspension de ses vols vers et depuis plusieurs destinations du Moyen-Orient, en raison des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et des tensions régionales. Les liaisons concernées sont celles de Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryad.

Dans un communiqué, la compagnie précise que ces suspensions sont maintenues jusqu’au mardi 3 mars inclus. Elle indique qu’elle communiquera ultérieurement sur la reprise éventuelle des vols vers ces destinations, en fonction de l’évolution de la situation sur place.

Reprise conditionnée à l’évolution sécuritaire

La compagnie souligne que toute reprise des opérations sera soumise à une évaluation de la situation sécuritaire. Les passagers concernés par ces annulations pourront bénéficier de « mesures commerciales adaptées », selon la compagnie.

Les frappes dans la région ont conduit à la fermeture de plusieurs espaces aériens et à l’annulation de centaines de vols à destination ou au départ du Moyen-Orient, affectant notamment les compagnies du Golfe.