Vincent Bolloré : « Jean-Marc Morandini a démissionné. »

Entendu hier à l’Assemblée nationale par la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, Vincent Bolloré a été interrogé sur plusieurs sujets dépassant le seul cadre de sa participation indirecte à Banijay via Vivendi.

Au cours des échanges, la députée écologiste Sophie Taillé-Polian a interrogé Vincent Bolloré sur la situation de Jean-Marc Morandini au sein de CNews, chaîne contrôlée par le groupe Canal+. Elle a mis en cause le maintien à l’antenne de l’animateur après sa condamnation, en demandant si le soutien de la direction de CNews à Jean-Marc Morandini avait été, selon Vincent Bolloré, compatible avec le rôle d’influence et d’exemplarité de la télévision dans la société.

Vincent Bolloré invoque la condamnation, puis « le pardon »

En réponse, Vincent Bolloré a déclaré qu’il condamnait « tous les faits délictuels » et a rappelé que Jean-Marc Morandini avait été condamné par la justice. Il a ensuite développé un argumentaire centré sur ses convictions religieuses, en défendant l’idée d’un pardon après la sanction judiciaire. Devant les députés, Vincent Bolloré a notamment affirmé que « la deuxième vertu est le pardon » et que « justice est passée, maintenant miséricorde doit passer ».

Vincent Bolloré affirme que Jean-Marc Morandini est parti de CNews

C’est surtout une autre phrase de Vincent Bolloré qui a retenu l’attention. L’homme d’affaires a estimé que « les dirigeants de CNews ont pris les bonnes décisions » avant d’ajouter que Jean-Marc Morandini avait « démissionné ». Une déclaration qui sonne comme une confirmation d’un départ définitif de Jean-Marc Morandini de l’antenne de CNews, alors que rien n’était officiel concernant ce sujet et qu’un retour à l’antenne n’était pas à exclure. Il avait en effet été évoqué dans un premier temps un « retrait » de l’antenne, qui laissait augurer d’un éventuel retour une fois que la polémique se serait calmée. Le terme « démissionner », utilisé par Vincent Bolloré, semble exclure désormais cette hypothèse, à moins, qui sait, d’un nouveau rebondissement dans les mois à venir…