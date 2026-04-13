VIDÉO – Nouvelle bourde sur BFMTV. Émilie Broussouloux confond l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

La journaliste Émilie Broussouloux, qui présente des tranches d’antenne sur BFMTV, se retrouve une nouvelle fois au centre d’une polémique. L’épouse du fils de François Hollande a en effet commis une nouvelle bourde étonnante, en confondant l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis.

Ce dimanche, en plein direct, Émilie Broussouloux a remercié un envoyé spécial qu’elle a présenté comme intervenant « en direct d’Abu Dhabi, en Arabie saoudite ». Problème : Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis, et n’appartient pas du tout à l’Arabie Saoudite

Une précédente bourde quelques semaines plus tôt

Cette gaffe n’est pas la première de la journaliste. Il y a quelques semaines, Émilie Broussouloux s’était trompée en évoquant plusieurs pays du Proche-Orient, en mêlant Israël, le Liban et l’Iran. Dans cette même vidéo, alors qu’elle semblait en difficulté, son co-présentateur avait tenté de reprendre la main. Émilie Broussouloux avait ensuite expliqué à l’antenne qu’avec une actualité très dense, il arrivait de “se perdre”, avant d’aggraver la confusion en saluant une envoyée spéciale présentée comme étant en direct de Téhéran, tout en associant cette ville au Liban.

Une erreur qui alimente les polémiques

Après cette nouvelle confusion, plusieurs internautes ont remis en cause la mise en avant d’Émilie Broussouloux à l’antenne, en rappelant à la fois ses approximations répétées sur des sujets internationaux et sa vie personnelle, notamment son mariage avec Thomas Hollande, fils de François Hollande et de Ségolène Royal, laissant entendre qu’elle avait pu obtenir son poste grâce au piston, et non grâce à ses connaissance en géographie et géopolitique…

Regardez la nouvelle bourde d’Émilie Broussouloux confond l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis :