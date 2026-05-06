Ted Turner, le fondateur de CNN, est mort à 87 ans

Ted Turner, fondateur de CNN et figure des médias américains, est mort à l’âge de 87 ans. L’homme d’affaires laisse derrière lui l’empreinte d’un pionnier qui a transformé la télévision en imposant l’information en continu, 24 heures sur 24.

CNN, son coup de génie

En 1980, Ted Turner lance CNN, première chaîne d’information câblée diffusée en continu. À l’époque, le pari paraît fou : consacrer une antenne entière à l’actualité, jour et nuit. Mais cette idée va bouleverser la manière dont le monde suit les grands événements, des crises internationales aux élections, en passant par les guerres et les catastrophes.

Un empire bâti à contre-courant

Avant CNN, Turner avait déjà révolutionné la télévision avec WTBS, devenue l’une des premières “superstations” américaines grâce à la diffusion par satellite. Son groupe s’est ensuite imposé avec plusieurs chaînes majeures, dont TBS, TNT et Cartoon Network. Son flair était simple : voir avant les autres ce que la télévision câblée pouvait devenir.

Un homme de défis

Surnommé le “Mouth of the South” pour son franc-parler, Ted Turner était connu pour son tempérament explosif, son goût du risque et ses déclarations tranchantes. Il était par ailleurs navigateur, propriétaire d’équipes sportives, notamment les Atlanta Braves, et aussi une personnalité publique au style très américain, entre ambition démesurée et coups d’éclat.

Le milliardaire devenu philanthrope

Au-delà des médias, Turner a aussi marqué le monde par son engagement philanthropique. En 1997, il promet 1 milliard de dollars aux causes liées à l’ONU, une initiative qui mènera à la création de la Fondation des Nations unies. Il a également cofondé la Nuclear Threat Initiative, engagée contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques.

Une fin de vie marquée par la maladie

Ted Turner avait révélé en 2018 être atteint de démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative. Ces dernières années, il s’était fait plus discret, loin de l’exposition médiatique qui avait accompagné son ascension.