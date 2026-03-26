Steevy rend hommage à Loana : «Je t’ai vu tomber, te redresser, te battre, lutter, céder… Tu as tout donné, jusqu’au bout.»

Steevy, qui avait participé à la première saison de Loft Story sur M6 en 2001, a partagé un hommage particulièrement émouvant à Loana, revenant sur leur histoire commune, leur ascension fulgurante et les souvenirs marquants qu’ils ont construits ensemble. Dans son message, il rappelle les rêves qu’ils ont réalisés ensemble, les défilés prestigieux, les voyages et les séances photo, mais aussi les combats plus intimes traversés par Loana au fil des années.

Voici le message Steevy :

« Ma chère Loana,

Ton départ ailleurs, si soudain, me laisse sans voix, la gorge nouée et les yeux inondés. Ça me touche énormément. Tu es une part de moi et je suis une part de toi.

Nous avons vécu ensemble une aventure tellement hors norme avec Loft Story : de l’anonymat à la célébrité, en réalisant nos rêves les plus fous. Défilant ensemble pour Jean Paul Gaultier, on hallucinait ! Tu te souviens? On n’y croyait pas… Haha !

Tu as écumé le monde pour des séances photo, pour les plus grands magazines, aux côtés des plus grands photographes. Tu étais une star.

Aujourd’hui, en repensant à tout cela, on peut dire que nous avons vécu un conte de fées.

Une vie que jamais nous n’aurions osé imaginer. Un rêve éveillé, intense.

Et puis, je t’ai vu tomber, te redresser, te battre, lutter, céder… Tu as tout donné, jusqu’au bout.

Le temps est au repos, maintenant. Je te laisse rejoindre le firmament. Mon cœur, lui, reste lourd, définitivement marqué par toi,

Loana.

Ton ami, pour toujours,

Steevy »