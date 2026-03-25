Nelson Monfort débarque sur CNews pour commenter l’actualité

Après plus de 37 ans sur France Télévisions, Nelson Monfort ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le journaliste fait son arrivée sur CNews, où il interviendra désormais régulièrement pour commenter l’actualité dans plusieurs émissions.

Une arrivée remarquée sur les plateaux de CNews

Visage bien connu des téléspectateurs, Nelson Monfort a fait ses premiers pas sur CNews. Le journaliste, longtemps associé à France Télévisions, a été invité il y a quelques jours dans Le meilleur de l’info, l’émission diffusée chaque soir entre 23 heures et 1 heure.

Invité à débattre de plusieurs sujets d’actualité, il a rapidement trouvé sa place sur le plateau. Une prestation qui a visiblement convaincu la chaîne, au point de faire de lui un intervenant appelé à revenir régulièrement dans différents rendez-vous de l’antenne.

De France Télévisions à CNews, un virage médiatique

Après une carrière de plus de 37 ans sur France Télévisions, Nelson Monfort tourne donc une nouvelle page. Cette arrivée sur CNews marque un changement important pour cette figure emblématique du paysage audiovisuel français, connue pour son style élégant, sa courtoisie et sa proximité avec le public.

Son arrivée n’est d’ailleurs pas passée inaperçue auprès des fidèles de la chaîne, curieux de découvrir l’ancien homme fort du service public dans un nouvel exercice : le commentaire de l’actualité en plateau.

“J’aurais pu installer un hamac dans vos locaux”

Ce mardi matin, Nelson Monfort était également présent dans La Matinale, aux côtés de Romain Desarbres et des autres invités. Avec son humour habituel, le journaliste a lancé : « J’étais ici hier soir, quasiment à la même place jusqu’à 1 heure du matin, j’aurais pu installer un hamac dans vos locaux, ça ne m’aurait pas déplu. »

Une remarque qui a contribué à installer une atmosphère complice sur le plateau et à souligner sa présence déjà remarquée au sein de la chaîne.

Un visage désormais récurrent sur la chaîne

Au cours de l’émission, Romain Desarbres a précisé que Nelson Monfort allait désormais devenir un visage récurrent de CNews. Une annonce qui confirme la volonté de la chaîne de s’appuyer sur une personnalité populaire et immédiatement identifiable par le grand public.

De son côté, le journaliste s’est montré enthousiaste à l’idée de cette nouvelle collaboration. « Je me sens très bien parmi vous. Il y a une élégance, une manière d’écouter, de ne pas s’interrompre. En plus, j’ai l’impression de tous vous connaître. Je suis très heureux d’être parmi vous », a-t-il déclaré.

Un renfort de poids pour commenter l’actualité

Avec l’arrivée de Nelson Monfort, CNews s’offre le renfort d’un professionnel expérimenté, habitué des grands rendez-vous télévisés. Sa notoriété, son aisance à l’antenne et son ton singulier pourraient rapidement faire de lui l’un des nouveaux visages forts de la chaîne.

Cette nouvelle collaboration confirme en tout cas la volonté de CNews de miser sur des personnalités connues du grand public pour enrichir ses débats et renforcer l’identité de ses émissions.