BFMTV a annoncé l’annulation d’une soirée spéciale consacrée aux élections municipales à Paris, initialement prévue mercredi soir. L’événement devait réunir plusieurs candidats à la mairie de la capitale, Emmanuel Grégoire (PS), Rachida Dati (LR) et Sarah Knafo (Reconquête).

Dans un communiqué, la chaîne explique que cette décision est liée à la priorité donnée à l’actualité internationale. « Dans le contexte de l’actualité internationale exceptionnelle avec la guerre en Iran, la soirée spéciale municipales consacrée à la ville de Paris est annulée ce mercredi 11 mars », indique BFMTV.

Six candidats initialement attendus pour évoquer les municipales parisiennes

La soirée devait également réunir trois autres candidats engagés dans la bataille municipale parisienne : Sophia Chikirou pour La France insoumise, Pierre-Yves Bournazel pour Horizons et Thierry Mariani pour le Rassemblement national.

L’émission devait offrir un espace d’expression aux différents prétendants à la mairie de Paris, alors que la campagne se structure progressivement autour de plusieurs personnalités issues de formations politiques différentes. Les chaînes d’information et les médias audiovisuels organisent traditionnellement ce type d’émissions pour permettre aux candidats de présenter leurs propositions et confronter leurs visions de la gestion municipale.

Pierre-Yves Bournazel dénonce l’absence de débats entre les principaux candidats

Pierre-Yves Bournazel a vivement critiqué l’absence de confrontation publique entre certains candidats principaux de la campagne parisienne. Le candidat de centre-droit a notamment évoqué plusieurs initiatives médiatiques annulées ou auxquelles certains participants ne se sont pas présentés.

« Sur France 3 (Ici Paris Ile-de-France) la semaine dernière, ni Emmanuel Grégoire ni Rachida Dati ne sont venus débattre ; puis LCI a annulé le débat, puis CNews, et maintenant BFM », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette succession d’annulations prive les électeurs parisiens d’échanges contradictoires entre les principaux prétendants à la mairie. Pierre-Yves Bournazel estime que les deux favoris de la compétition électorale se soustraient au débat public.

« Les deux favoris du scrutin ont méprisé les Parisiens en les privant de débat, c’est un déni de démocratie », a-t-il affirmé.

Une campagne marquée par l’absence de confrontation directe

Le candidat souligne également une situation qu’il juge singulière dans la capitale par rapport à d’autres grandes villes françaises. « À Paris, contrairement à Lyon, à Marseille, à Nice, il n’y aura pas eu de débat avec les principaux compétiteurs », relève-t-il.

Rachida Dati a pour sa part toujours refusé de participer à ce type de confrontation, estimant que cela n’avait « aucun sens ».

La polémique a pris une nouvelle dimension samedi dernier lorsque Pierre-Yves Bournazel s’est rendu à un meeting d’Emmanuel Grégoire. Selon ses déclarations, il souhaitait ainsi dénoncer publiquement le refus de débattre de son adversaire socialiste.

Une campagne parisienne encore en quête de visibilité médiatique

L’annulation de la soirée spéciale de BFMTV survient alors que les médias multiplient les formats politiques autour des élections municipales. Les chaînes d’information en continu jouent un rôle important dans la mise en visibilité des campagnes locales, en particulier dans une ville comme Paris, dont les enjeux politiques et symboliques dépassent largement le cadre municipal.

Cependant, la forte actualité internationale, notamment la situation au Moyen-Orient et les tensions liées à la guerre évoquée par BFMTV, a conduit la chaîne à revoir sa programmation éditoriale.

Alors que la précédente élection municipales à Paris avait été entachée par un énorme taux d’abstention, en raison du Covid, cette campagne 2026 est occultée par la guerre en Iran. Les Parisiens, écœurés par le gestion d’Anne Hidalgo mais peu présents dans les urnes, iront-ils cette fois-ci voter en masse ? Réponse dimanche.