M6 rend hommage à Loana, icône de Loft Story: «Elle a su toucher le cœur du public dès ses premières apparitions à l’écran.»

Dans un communiqué de presse empreint d’émotion, la chaîne M6 a rendu hommage à Loana, saluant la mémoire d’une personnalité qui « restera à jamais une personne qui a marqué toute une génération de téléspectateurs ».

Révélée au grand public dès ses premières apparitions à l’écran, Loana a durablement marqué l’histoire de la télévision française en participant à ma première saison de Loft Story, sur M6. Dans son message, la chaîne souligne les qualités humaines qui ont contribué à son lien si particulier avec le public : « Par sa spontanéité, sa sensibilité, et son authenticité, Loana a su toucher le cœur du public dès ses premières apparitions à l’écran ».

La chaîne a également tenu à adresser ses pensées à son entourage, déclarant qu’elle pensait à « sa maman, Violette, ses proches, et toutes celles et ceux qui l’ont aimée et soutenue au fil des années ».