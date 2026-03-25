MÉDIAS Télévision

M6 rend hommage à Loana, icône de Loft Story: «Elle a su toucher le cœur du public dès ses premières apparitions à l’écran.»

25 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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M6 rend hommage à Loana, icône de Loft Story: «Elle a su toucher le cœur du public dès ses premières apparitions à l’écran.»

Dans un communiqué de presse empreint d’émotion, la chaîne M6 a rendu hommage à Loana, saluant la mémoire d’une personnalité qui « restera à jamais une personne qui a marqué toute une génération de téléspectateurs ».

Révélée au grand public dès ses premières apparitions à l’écran, Loana a durablement marqué l’histoire de la télévision française en participant à ma première saison de Loft Story, sur M6. Dans son message, la chaîne souligne les qualités humaines qui ont contribué à son lien si particulier avec le public : « Par sa spontanéité, sa sensibilité, et son authenticité, Loana a su toucher le cœur du public dès ses premières apparitions à l’écran ».

La chaîne a également tenu à adresser ses pensées à son entourage, déclarant qu’elle pensait à « sa maman, Violette, ses proches, et toutes celles et ceux qui l’ont aimée et soutenue au fil des années ».

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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