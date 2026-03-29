Léa Salamé devrait quitter le 20h de France 2 en septembre, jusqu’à la fin de l’élection présidentielle

Alors que l’élection présidentielle de 2027 se tiendra dans un an, Léa Salamé devrait quitter le 20 heures de France 2 à la rentrée, à la fin du mois de septembre 2026. Ce scénario, annoncé par Le parisien, est présenté comme le plus probable en interne, et repose sur l’hypothèse d’une annonce politique de Raphaël Glucksmann à cette période. Dans cette configuration, Léa Salamé effectuerait bien son retour à l’antenne à la fin du mois d’août, mais seulement pour quelques semaines avant de céder sa place.

Cette perspective alimente déjà les discussions autour de l’organisation du journal télévisé pour l’automne. À France 2, l’idée d’un départ temporaire de Léa Salamé n’apparaît plus comme une simple éventualité, mais comme une hypothèse sérieusement anticipée.

Léa Salamé assume une ligne claire en cas de candidature de Raphaël Glucksmann

Depuis plusieurs mois, Léa Salamé défend publiquement une position constante sur cette question. La journaliste affirme qu’elle quitterait l’antenne si Raphaël Glucksmann venait à se déclarer candidat à l’élection présidentielle. Elle a expliqué vouloir éviter toute ambiguïté sur son indépendance journalistique et ne laisser planer aucun doute sur la neutralité de son travail.

Jean-Baptiste Marteau apparaît comme le choix le plus logique

Si Léa Salamé devait s’effacer pendant plusieurs mois, Jean-Baptiste Marteau semble aujourd’hui être le candidat le mieux placé pour assurer l’intérim du lundi au jeudi sur France 2. Déjà installé comme joker habituel de Léa Salamé, Jean-Baptiste Marteau bénéficie d’une connaissance immédiate du format, de la rédaction et des attentes du public.

Ce scénario présente un avantage évident pour France 2. En confiant le 20 heures à Jean-Baptiste Marteau, la chaîne miserait sur un visage déjà identifié par les téléspectateurs, plutôt que sur une personnalité extérieure ou un nouveau titulaire qui demanderait un temps d’adaptation plus long.

La piste Sonia Mabrouk s’est refroidie

Le nom de Sonia Mabrouk a un temps circulé dans les spéculations autour d’un éventuel remplacement. Mais cette possibilité n’est pas confirmée. La direction de France Télévisions n’a jamais donné de signe clair en faveur de cette option, préférant visiblement s’appuyer sur les ressources déjà présentes dans la rédaction.

Jean-Baptiste Marteau a donc progressivement pris de l’avance. Son profil de remplaçant naturel, déjà en place, s’impose davantage à mesure que la perspective d’un retrait de Léa Salamé prend de la consistance.

Des audiences solides qui jouent en faveur de Jean-Baptiste Marteau

La crédibilité de Jean-Baptiste Marteau repose aussi sur ses résultats à l’antenne. Lorsqu’il a remplacé Léa Salamé pendant ses congés, ses éditions du 20 heures de France 2 ont enregistré des performances remarquées. Sur plusieurs journaux diffusés fin octobre 2025, Jean-Baptiste Marteau a réuni en moyenne 4,01 millions de téléspectateurs, soit 20,6% du public. Lors de sa première présentation comme joker, il avait même attiré 4,12 millions de personnes, pour 21,1% de part d’audience.

À titre de comparaison, les premières éditions de Léa Salamé à la tête du 20 heures de France 2 avaient rassemblé 3,84 millions de téléspectateurs en moyenne, avec 20,4% de part d’audience. Ces chiffres ne suffisent pas à établir une supériorité définitive, mais ils montrent que Jean-Baptiste Marteau est en mesure de tenir la case avec efficacité et de fédérer un large public.