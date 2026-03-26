Jean-Édouard réagit à la mort de Loana : «Elle disait qu’elle avait des amis. Mais où étaient-ils ces derniers temps?»

Après l’annonce de la mort de Loana, Jean-Édouard a pris la parole avec émotion. Ancien candidat du Loft et ex-compagnon de la star de téléréalité dans l’émission, il a confié sa tristesse et est revenu sur les dernières années difficiles de celle qui avait marqué toute une génération de téléspectateurs.

« On s’y attendait depuis longtemps, mais même dans ces cas-là, ça reste un choc. J’en suis le premier attristé, parce que Loana, c’est vraiment un destin brisé », a-t-il déclaré.

«Cyril Hanouna ne lui rendait pas service en l’invitant. Elle n’arrivait même pas à parler.»

Jean-Édouard est également revenu sur l’une des dernières apparitions télévisées de Loana, en 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un passage qui l’avait profondément marqué, au point de dénoncer à l’époque l’exposition médiatique d’une femme qu’il jugeait déjà très fragilisée.

« Elle sortait d’une énième overdose, elle était dans un état pas possible. Je lui avais dit exactement ce que je pensais d’une manière plutôt bienveillante : sa place était plus en cure de désintox que sur un plateau télé. J’avais aussi dit à Cyril Hanouna qu’il ne lui rendait pas service en l’invitant. Elle n’arrivait même pas à parler. »

Dans ses déclarations, Jean-Édouard évoque aussi l’entourage de Loana, ses addictions et l’impuissance de ceux qui ont tenté de l’aider au fil des années. Il laisse transparaître une profonde amertume face à la solitude dans laquelle elle semblait se trouver ces derniers temps : « Loana avait beaucoup de mauvaises fréquentations. Elle avait des addictions et des démons… Ils l’ont rattrapée. Tout le monde a essayé de lui tendre la main. Sûrement les autres plus que moi, c’est sûr… Mais elle disait qu’elle avait des amis. Où ils étaient ces derniers temps ? »