INFO ENTREVUE – Akim Omiri approché pour incarner le nouveau “Saturday night live” de Canal+

Canal+ travaille à la relance d’une nouvelle adaptation française de “Saturday Night Live”, près de dix ans après celle de M6 portée par Gad Elmaleh. Selon les informations exclusives d’Entrevue, la chaîne cryptée développe ce projet en vue d’une diffusion événementielle à partir de septembre 2026 et a approché l’humoriste et animateur de Radio Nova Akim Omiri pour en assurer la présentation, avec l’ambition de moderniser ce format culte mêlant sketchs en direct, satire et performances musicales.

Un format culte qui peine à s’imposer en France

La précédente version française, lancée en 2017, n’avait pas réussi à s’installer durablement malgré des audiences honorables. Les critiques avaient notamment pointé des faiblesses d’écriture et un manque de cohérence globale, empêchant le programme de s’imposer dans la durée. Le concept, pourtant emblématique aux États-Unis, n’a jusqu’ici jamais trouvé sa formule en France.

Pour rappel, le “Saturday Night Live” est une émission de divertissement en direct mêlant humour et satire. Chaque numéro s’ouvre sur un monologue, avant d’enchaîner sketchs en direct ou préenregistrés inspirés de l’actualité, puis une performance musicale. L’ensemble repose sur une troupe récurrente d’humoristes et un ton souvent irrévérencieux, signature du programme depuis sa création.

Akim Omiri dans le viseur pour incarner le renouveau

Pour cette nouvelle mouture, la production, confiée à Éric Hannezo (Black Dynamite), explore plusieurs profils issus de la scène humoristique actuelle. Selon nos informations, Akim Omiri a été approché pour en prendre la présentation. L’humoriste, qui anime notamment “La riposte” sur Radio Nova, incarne une génération à la fois médiatique, engagée et très présente sur les réseaux sociaux.