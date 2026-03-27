« Indigne, obscène, cruel »… L’ignoble dessin de Charlie Hebdo représentant Loana provoque une vague d’indignation

Publié moins de 24 heures après l’annonce de la mort de Loana, un dessin de Charlie Hebdo a déclenché une vive vague d’indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias. L’hebdomadaire satirique a franchi une limite en visant, au lendemain même de sa disparition, une figure populaire de façon totalement indigne et irrespectueux.

Le dessin, signé Biche, montre une Loana grassouillette avec deux pailles dans le nez, accessoire utilisé pour prendre de la cocaïne, accompagné de la légende : « Sniffez la vie par les deux trous. » Jugée provocatrice, voire humiliante, cette publication a ravivé les critiques récurrentes visant le journal satirique, accusé cette fois d’avoir frappé trop vite, trop fort, sans aucune retenue, sans aucun respect, et pire encore, sans aucun humour…

Une vague de colère chez les journalistes et les internautes

La réaction a été immédiate. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, nombreux sont ceux à avoir d dénoncé une publication jugée “indigne”, “obscène” ou encore “inutilement cruelle”.

Pour beaucoup, la question n’est même plus celle de la liberté de caricaturer, mais celle du moment choisi. S’attaquer à une personnalité disparue, alors que ses proches sont encore sous le choc, apparaît comme une provocation de trop.

Satire ou cruauté gratuite ?

Cette nouvelle polémique relance la question, toujours sensible, des limites de la satire. Charlie Hebdo revendique depuis toujours le droit de rire de tout. Mais dans le cas présent, l’irrévérence ne peut pas tout excuser, surtout lorsqu’elle s’exerce sur une personne à peine disparue et même pas encore enterrée…

En quelques heures, cette publication a ravivé les fractures habituelles entre défenseurs inconditionnels de la satire et partisans d’une forme de retenue face à la mort. Une chose est sûre : en visant Loana aussi rapidement après l’annonce de son décès, clairement, tout le monde n’est pas Charlie…