Et si Canal+ relançait enfin le Grand Journal ?

Neuf ans après sa disparition, Le Grand Journal pourrait bien renaître de ses cendres. Alors que la présidentielle de 2027 se profile déjà en ligne de mire, Canal+ semble tester le terrain pour un retour stratégique de son emblématique talk-show en access prime time, une case qu’il avait longtemps dominée.

Depuis quelques semaines, un signal intrigue : la chaîne YouTube officielle de l’émission a été réactivée après près d’une décennie de silence. Elle remet en lumière les archives d’un programme culte qui a marqué toute une génération, accueillant stars internationales et figures politiques majeures. Ce réveil numérique n’a rien d’anodin dans un paysage audiovisuel où la nostalgie est devenue un levier puissant.

La campagne présidentielle ? Meilleure justification pour relancer le programme

Diffusé entre 2004 et 2017, Le Grand Journal était un rendez-vous incontournable mêlant divertissement, culture et politique, avec jusqu’à 1,5 million de téléspectateurs à son apogée. L’émission s’imposait comme une vitrine d’influence, notamment lors des campagnes électorales : en 2007, les candidats s’y succédaient au point de devenir symboliquement « rédacteurs en chef » d’un soir. Un rôle médiatique que peu d’émissions ont su retrouver depuis.

Dans un contexte de fragmentation des audiences et de concurrence accrue, le retour d’un grand rendez-vous fédérateur pourrait permettre à Canal+ de reprendre pied en clair, notamment face à des formats comme Quotidien ou C à vous. La présidentielle offre en effet une opportunité unique : remettre la politique au cœur du divertissement, tout en attirant un public élargi.

Reste à savoir sous quelle forme le programme pourrait revenir. Nouveau visage ou retour d’anciens piliers ? Format modernisé ou revival assumé ? Une chose est sûre : dans un paysage audiovisuel en quête de repères, Canal+ pourrait être tenté de rejouer l’une de ses cartes les plus iconiques.