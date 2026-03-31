Coupe du monde 2026 : M6, beIN SPORTS et les opérateurs agréés couperont la pub des jeux d’argent pendant les “pauses fraîcheur”

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, M6, beIN SPORTS et les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne ont annoncé dans un communiqué commun une décision forte : aucune publicité pour les jeux d’argent ne sera diffusée durant les « pauses fraîcheur » intégrées aux matchs.

Cette mesure est prise dans un contexte inédit. Pour la première fois, la compétition introduira des interruptions de jeu destinées à permettre l’hydratation des joueurs. Mais ces pauses ouvrent aussi de nouveaux écrans publicitaires pour les diffuseurs, créant un enjeu commercial inédit autour de la retransmission du tournoi.

M6, beIN SPORTS et l’AFJEL affichent un front commun

Face à cette nouvelle situation, M6 et beIN SPORTS, diffuseurs officiels de la compétition, ainsi que les opérateurs agréés membres de l’Association Française du Jeu en Ligne, ont décidé conjointement, en coordination avec l’Autorité nationale des jeux, de ne pas utiliser ces écrans pour promouvoir les jeux d’argent.

Par cette initiative, les acteurs concernés veulent envoyer un signal clair : les nouveaux formats publicitaires créés par les pauses fraîcheur ne serviront pas à renforcer l’exposition des paris sportifs pendant le Mondial 2026.

Les signataires soulignent que cette démarche ne sort pas de nulle part. Elle prolonge les engagements déjà pris par le secteur ces dernières années, notamment dans le cadre de la charte de bonne conduite signée en 2022 sous l’égide de l’ARCOM.

Elle répond également à la logique des plans promotionnels 2026 des opérateurs, validés par l’ANJ en début d’année.

Une mesure ciblée, sans remise en cause du cadre légal existant

Les acteurs du secteur précisent toutefois que cette initiative répond à une situation bien spécifique : l’apparition de nouveaux écrans publicitaires liés aux pauses fraîcheur.

Autrement dit, cette décision ne modifie pas le cadre général encadrant déjà très strictement la communication sur les jeux d’argent en France. Elle constitue une réponse ponctuelle à un nouveau dispositif de diffusion, et non un changement de doctrine globale.

Un effort économique assumé par les diffuseurs

M6 et beIN SPORTS mettent également en avant la portée économique de leur engagement. Dans un marché publicitaire télévisé orienté à la baisse, renoncer à ces nouveaux espaces représente, selon eux, un effort réel. Ce choix est donc présenté non seulement comme une décision responsable, mais aussi comme un renoncement concret à une source potentielle de revenus durant l’un des événements sportifs les plus suivis au monde.

L’alerte sur la montée des sites illégaux

De leur côté, les opérateurs agréés rappellent que ces engagements ne concernent que l’offre légale de paris sportifs. Ils alertent sur la progression continue de l’offre illégale, qui échappe, selon eux, à toute régulation.

Le communiqué dénonce un marché clandestin en forte croissance, soutenu par des pratiques publicitaires incontrôlées. Les opérateurs estiment que cette concurrence illégale occupe désormais une place dominante, au détriment des acteurs autorisés et régulés.

L’appel aux pouvoirs publics : protéger l’offre légale et combattre l’illégal

Les diffuseurs et opérateurs lancent un appel aux pouvoirs publics. Ils demandent le maintien d’un équilibre entre la visibilité de l’offre légale et le renforcement de la lutte contre la promotion des sites de paris illégaux.

Leur message est clair : l’encadrement de la publicité ne peut être pleinement efficace sans une action ferme contre les plateformes clandestines qui échappent aux règles du marché français.

Un Mondial diffusé du 11 juin au 19 juillet 2026

Pour rappel, la Coupe du Monde de Football FIFA 2026 sera diffusée du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026 sur les chaînes du Groupe M6 et de beIN SPORTS.