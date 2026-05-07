Bayern-PSG explose les audiences : Canal+ première chaîne de France hier soir

La demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain a attiré un très large public devant les écrans. Diffusée sur CANAL+ et CANAL+ Foot, l’affiche européenne a rassemblé 3,81 millions de téléspectateurs en moyenne.

Un chiffre particulièrement fort pour le groupe CANAL+ et une chaîne payante, qui confirme l’énorme intérêt suscité par le parcours du PSG et par cette confrontation de prestige face au Bayern.

Un pic à 4,4 millions en première mi-temps

L’audience a encore grimpé au fil de la rencontre, atteignant jusqu’à 4,4 millions de téléspectateurs en fin de première mi-temps. Avec une telle performance, CANAL+ s’impose comme l’un des grands gagnants de la soirée télévisée.

Record de saison pour CANAL+

Cette audience permet à CANAL+ de réaliser son record de saison. Le match Bayern-PSG devient également la troisième meilleure audience historique de la Ligue des champions sur les chaînes du groupe.

Autre symbole de ce succès : CANAL+ s’est hissée au rang de première chaîne nationale en prime time. Un résultat fort pour une chaîne payante, capable de rivaliser avec les grandes chaînes généralistes lors d’un grand événement sportif.

Cette soirée confirme une nouvelle fois la place centrale du football européen dans les audiences télévisées françaises.

Rendez-vous à Budapest pour la finale

Après cette très forte audience, CANAL+ donne désormais rendez-vous aux téléspectateurs pour la finale de la Ligue des champions, prévue le 30 mai à 18h à Budapest. Le match sera diffusé sur CANAL+, avec l’espoir pour le groupe de réaliser une nouvelle soirée d’audience exceptionnelle.

À noter que la rencontre sera également diffusée en clair sur M6.