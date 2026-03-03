L’entrepreneur français Anthony Bourbon, connu pour son rôle d’investisseur dans l’émission Qui veut être mon associé ? diffusée sur M6, a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige pour contrefaçon d’une marque commercialisée en Europe. Cette décision judiciaire a lieu dans un contexte déjà difficile pour sa société de produits nutritionnels, récemment rebaptisée O.K.R. après plusieurs difficultés financières et juridiques.

Un litige avec un site américain spécialisé

À l’origine de ce revers judiciaire, un conflit avec le site de e‑commerce américain Thefeed.com, spécialisé dans la vente de produits de nutrition. La société américaine avait intenté une action en justice en France, estimant que la marque française utilisait une appellation trop proche de la sienne et constituait une contrefaçon par imitation de marque verbale de l’Union européenne. Selon les informations disponibles, « Anthony Bourbon et sa société ont été condamnés à verser solidairement 179 416 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels », décision qui s’applique immédiatement même en cas d’appel. Les juges ont également ordonné l’abandon de l’usage des signes litigieux.

Quel impact sur l’entreprise Feed/O.K.R. ?

La marque Feed, fondée par Anthony Bourbon, s’était déjà engagée dans un changement d’identité commerciale pour devenir O.K.R. à la fin de 2025, un mouvement interprété comme une anticipation de la décision judiciaire. Ce litige s’ajoute aux difficultés financières et de notoriété rencontrées par la jeune pousse, dont l’activité de barres‑repas et de snacks nutritionnels peine à retrouver un second souffle sur un marché concurrentiel.

Une figure médiatique au cœur de l’affaire

Entrepreneur bordelais de 37 ans, Anthony Bourbon s’est fait connaître du grand public à travers Qui veut être mon associé ? où il figure parmi les investisseurs depuis plusieurs saisons. Outre Feed, il est également associé à d’autres projets économiques, comme la plateforme d’investissement Blast Club.

Contacté par les médias, Anthony Bourbon n’a pas répondu aux sollicitations.