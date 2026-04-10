Real Madrid : Didier Deschamps figure dans la short-list des dirigeants pour la saison prochaine, selon RMC

Selon une information de RMC Sport, Didier Deschamps fait partie des profils étudiés par le Real Madrid en vue de la saison 2026-2027, alors que les résultats sportifs suscitent de fortes attentes après deux exercices décevants à l’échelle du club.

Après le Mondial, le Real ?

Cette piste prend du relief dans un climat sportif tendu. À l’échelle de ses standards, le Real Madrid reste sur une période décevante, et l’arrivée de Kylian Mbappé est pour le moment un cuisant fiasco au niveau du palmarès. La saison dernière, le championnat est revenu au rival historique, le FC Barcelone, qui est bien parti pour conserver son titre. En Ligue des champions, les Merengue se sont fait sortir en quarts de finale la saison passée. Un scénario en passe de se reproduire, puisque cette année, le Real a été battu 2-1 par le Bayern à l’aller.

Le Real cherche donc déjà à préparer la suite. Le profil de Didier Deschamps présente plusieurs atouts pour un club en quête de relance : son expérience du très haut niveau, sa capacité à gérer les grands rendez-vous et son autorité dans un vestiaire de stars. Sa proximité avec plusieurs internationaux français du groupe madrilène, à commencer par Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, nourrit aussi la logique de cette piste. L’idée, côté madrilène, serait de confier le rebond à un entraîneur rompu à la pression maximale.

Sous contrat avec l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps approche d’un tournant de sa carrière. Le Real Madrid est un club qui correspond à son standing. Le mariage pourrait sembler parfait, même si pour le moment, tout reste encore à l’état de rumeur…