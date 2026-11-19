JO de Paris 2024 : 6,7 milliards de dépenses publiques, des retombées décevantes… Le bilan contrasté de la Cour des comptes

La Cour des comptes évalue les JO de Paris 2024 avec un bilan mitigé, soulignant des dépenses publiques de 6,7 milliards d'euros et des retombées économiques décevantes, notamment une croissance de seulement 0,05 point du PIB. Les investissements immobiliers et les infrastructures sportives, bien que significatifs, peinent à répondre aux attentes initiales.

Deux ans après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Cour des comptes dresse un bilan en demi-teinte. Si l’événement a été un succès populaire et sportif, les magistrats financiers pointent des dépenses publiques considérables, des retombées économiques très limitées et un héritage qui peine à répondre aux ambitions affichées. Dans son rapport publié ce jeudi, l’institution chiffre la facture pour les finances publiques à près de 6,7 milliards d’euros et souligne les difficultés rencontrées dans plusieurs domaines, notamment le logement, les équipements sportifs et la pratique du sport à l’école.

Une facture publique de près de 6,7 milliards d’euros

La Cour des comptes a légèrement revu à la hausse son estimation du coût des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les dépenses publiques atteignent désormais 6,68 milliards d’euros, contre environ 6,65 milliards lors de la précédente évaluation réalisée en septembre 2025.

Dans le détail, les dépenses liées à l’organisation s’élèvent à 2,99 milliards d’euros, dont près de la moitié consacrée à la sécurité. Les investissements dans les infrastructures représentent 3,69 milliards d’euros, après une augmentation de 57 millions d’euros principalement liée aux opérations destinées à rendre la Seine baignable.

La Cour souligne la forte mobilisation des finances publiques pour l’organisation de l’événement. Elle reconnaît toutefois que le comité d’organisation a terminé ses activités avec un excédent financier, désormais estimé à 71 millions d’euros, contre 75,7 millions précédemment.

Des retombées économiques très inférieures aux attentes

Sur le plan économique, le constat est nettement moins favorable. La Cour des comptes confirme que les Jeux n’ont eu qu’un effet très limité sur l’économie française. Leur contribution à la croissance de 2024 a été réévaluée à seulement 0,05 point de produit intérieur brut, contre 0,07 point initialement estimé.

Le tourisme n’a notamment pas bénéficié de l’élan espéré. Pendant les compétitions, de nombreux visiteurs habituels ont renoncé à séjourner à Paris, par crainte de la foule, des restrictions de circulation ou de la hausse des prix. Ce phénomène d’éviction a réduit les bénéfices attendus de l’afflux des spectateurs olympiques.

Les données disponibles ne montrent pas non plus d’augmentation significative des nuitées hôtelières en France après les Jeux. La fréquentation hôtelière nationale a même reculé de 1,4% en 2024, alors que d’autres grandes destinations touristiques européennes connaissaient une évolution plus favorable.

Le bilan fiscal est également défavorable. Entre 2019 et 2025, les recettes fiscales directes liées aux Jeux ont atteint 82,6 millions d’euros, tandis que les remboursements de crédits de TVA se sont élevés à 274,9 millions. Le solde net ressort ainsi à –192,3 millions d’euros. Ce chiffre correspond au bilan fiscal direct calculé par la Cour, et non à l’ensemble des retombées économiques des Jeux.

Seine-Saint-Denis : 4 371 logements créés, mais des résultats insuffisants

L’héritage immobilier et urbain des Jeux constitue un autre point de vigilance. La Cour des comptes reconnaît que les investissements réalisés ont contribué à transformer certains secteurs de la Seine-Saint-Denis, notamment autour des anciens villages olympiques et paralympiques. Elle relativise cependant l’ampleur de ces réalisations.

Les nouveaux quartiers aménagés représentent 4 371 logements, dont 3 329 logements familiaux. Cet apport ne correspond qu’à 0,6% du parc résidentiel du département. Les constructions sont par ailleurs concentrées dans sa partie occidentale, laissant subsister de fortes disparités territoriales avec l’est de la Seine-Saint-Denis.

Les infrastructures sportives présentent également un bilan contrasté. Malgré la construction ou la rénovation de plusieurs gymnases, piscines et installations, la Seine-Saint-Denis occupait encore en 2026 le 99e rang des départements français en matière d’équipements sportifs rapportés à la population. Elle ne disposait que de 15,7 équipements pour 10 000 habitants, contre 48,7 en moyenne nationale.

Des équipements olympiques encore sous-utilisés

La Cour des comptes constate que plusieurs installations construites ou rénovées à l’occasion des Jeux ne sont pas encore pleinement utilisées. Certaines ont repris leurs activités depuis un ou deux ans, mais leur fréquentation demeure inférieure aux possibilités offertes par ces équipements.

Les collectivités, les clubs sportifs, les établissements scolaires et le grand public ne se sont pas toujours approprié ces nouvelles infrastructures. Le Centre aquatique olympique de Saint-Denis et le Prisme de Pantin, destiné notamment à l’accueil des personnes en situation de handicap, figurent parmi les installations dont la fréquentation et le modèle économique suscitent des interrogations.

Ce constat contraste avec les ambitions initiales des organisateurs, qui avaient fait de l’héritage durable des Jeux de Paris 2024 l’un des engagements centraux de la candidature française.

Le sport à l’école : les promesses des JO ne se concrétisent pas

Les résultats sont également décevants concernant le développement de l’activité physique chez les jeunes. Deux mesures avaient notamment été présentées comme des avancées importantes : les 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire et les deux heures de sport supplémentaires proposées au collège.

Plus de deux ans après les Jeux, ces dispositifs rencontrent des difficultés persistantes de déploiement. La Cour des comptes constate qu’ils ne sont pas parvenus à s’imposer durablement dans les établissements scolaires, malgré les ambitions affichées par les pouvoirs publics.

L’évolution du nombre de licenciés sportifs apporte néanmoins un élément plus encourageant. Les fédérations ont enregistré une progression des adhésions en 2024 et 2025, mais les magistrats financiers estiment qu’il faudra attendre plusieurs années pour déterminer si cette hausse correspond à une augmentation durable de la pratique sportive.

Handicap : des avancées réelles, mais un essoufflement après les Jeux paralympiques

Concernant l’inclusion des personnes en situation de handicap, la Cour reconnaît que les Jeux paralympiques ont contribué à faire évoluer les représentations et à renforcer la visibilité du parasport. Plusieurs initiatives importantes ont été engagées afin d’améliorer l’accessibilité des équipements et de favoriser la pratique sportive.

Cependant, certains programmes ont perdu de leur dynamisme depuis la fin de l’événement. Les réductions de subventions, le retrait de partenaires et le désengagement de certaines collectivités compromettent la continuité des actions entreprises.

Les magistrats appellent ainsi à renforcer le suivi de ces dispositifs et à garantir leur financement dans la durée, afin que les progrès réalisés pendant les Jeux paralympiques ne restent pas limités à la période olympique.

Un succès sportif et populaire que la Cour des comptes ne remet pas en cause

Malgré ces critiques, l’institution reconnaît la réussite de l’organisation et les performances des athlètes français. Les Jeux de Paris 2024 ont permis à la France de terminer à la cinquième place du classement des médailles olympiques et à la huitième place du classement paralympique.

La Cour considère que la politique de soutien au sport de haut niveau a produit les résultats attendus, même si elle a nécessité des financements importants. La préparation des athlètes et les investissements engagés ont donc permis d’atteindre les objectifs sportifs fixés avant la compétition.

L’événement a également bénéficié d’un important engouement populaire et d’une visibilité internationale considérable. La juridiction financière distingue ainsi la réussite de la manifestation elle-même des résultats économiques et sociaux observés depuis sa clôture.

Un avertissement pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030

Ce bilan financier et matériel prend une importance particulière alors que la France doit organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes.

La Cour des comptes insiste sur la nécessité de maîtriser les dépenses publiques, d’améliorer la transparence financière et de prévoir beaucoup plus précisément l’utilisation des installations après les compétitions. Elle demande également que les risques de dépassement budgétaire soient identifiés et suivis dès les premières étapes des projets.

La question du financement avait déjà été soulevée dans les précédentes évaluations du coût de Paris 2024, puis lors des avertissements adressés aux organisateurs des Jeux d’hiver 2030.

Avec une facture publique désormais estimée à 6,68 milliards d’euros, les Jeux de Paris 2024 laissent donc un double héritage : une réussite sportive et populaire incontestée, mais aussi des dépenses considérables, des retombées économiques modestes et des équipements dont les bénéfices devront encore être démontrés dans la durée.