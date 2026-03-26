Malgré une plaque de titane dans l’orbite, la patineuse Kamila Sellier, gravement blessée aux JO, veut relancer sa carrière

Un mois après l’une des images les plus marquantes des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, Kamila Sellier est sortie du silence. La patineuse polonaise de short-track, âgée de 25 ans, a révélé à la télévision polonaise qu’elle vit désormais avec une plaque de titane au niveau de l’orbite après avoir été frappée au visage par une lame de patin lors des quarts de finale du 1 500 mètres. Malgré la violence du choc, Kamila Sellier assure qu’elle n’a pas renoncé à la compétition et qu’elle compte reprendre sa carrière.

Une blessure spectaculaire sur la glace de Milan

L’accident s’est produit le 20 février, pendant un quart de finale du 1 500 mètres féminin en short-track. Kamila Sellier a chuté dans une collision impliquant aussi l’Américaine Kristen Santos-Griswold et l’Italienne Arianna Fontana. Au cours de la chute, la lame d’un patin a entaillé le visage de Kamila Sellier près de l’œil gauche, provoquant une blessure impressionnante qui a nécessité l’intervention immédiate des secours sur la glace avant son évacuation sur civière. La patineuse polonaise souffrait d’une profonde coupure au visage ainsi que d’une fracture faciale, même si son œil n’avait finalement pas été touché de manière irréversible.

Plusieurs opérations et des séquelles encore présentes

Depuis cet accident, Kamila Sellier a subi plusieurs interventions. Les comptes rendus publiés ces derniers jours par la presse française, qui relaient ses déclarations à la télévision polonaise, indiquent qu’une plaque ou un maillage en titane a été posé au niveau de l’orbite. La patineuse explique également continuer à souffrir de troubles visuels, notamment une vision double dans certaines directions, ainsi que de douleurs persistantes liées à la reconstruction osseuse.

Kamila Sellier affiche sa volonté de revenir

Malgré la gravité de la blessure, Kamila Sellier ne veut pas voir cet épisode mettre un terme à son parcours sportif. La patineuse polonaise affirme vouloir reprendre sa carrière. Cet état d’esprit prolonge d’ailleurs le message qu’elle avait déjà publié depuis l’hôpital juste après l’accident, quand elle disait aller « plutôt bien » malgré le choc.

Un accident qui a marqué les Jeux de Milan-Cortina

La scène a profondément marqué les Jeux olympiques d’hiver 2026. L’épreuve avait été interrompue pendant plusieurs minutes pendant que les équipes médicales prenaient en charge Kamila Sellier et que la glace était nettoyée. Kristen Santos-Griswold a ensuite été pénalisée pour un dépassement illégal ayant contribué à la collision, tandis qu’Arianna Fontana avait elle aussi été touchée plus légèrement dans l’incident. L’image de Kamila Sellier quittant la patinoire sur une civière est devenue l’un des symboles les plus marquants de cette quinzaine olympique.

Une reprise encore incertaine sur le plan médical

Si Kamila Sellier veut reprendre la compétition, le calendrier de son retour reste incertain. Elle poursuit encore sa convalescence et qu’elle doit composer avec des séquelles qui ne sont pas anodines, notamment sur le plan osseux et visuel. En février, elle devait rester sous surveillance spécialisée après l’opération réalisée à la suite de l’accident. Un mois plus tard, ses nouvelles déclarations montrent que la reconstruction est en cours, mais que l’envie de revenir sur la glace demeure intacte.