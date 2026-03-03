À cent jours du coup d’envoi, la frénésie autour des billets pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ne faiblit pas. Malgré des prix jugés exorbitants et un contexte international marqué par de fortes tensions, la demande atteint des niveaux record.

La FIFA a indiqué que près de deux millions de billets ont été vendus lors des deux premières phases de commercialisation. La demande a été telle que certaines catégories de billets ont été sursouscrites plus de 30 fois. L’instance dirigeante du football mondial n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Cette ruée intervient toutefois dans un climat d’inquiétude pour certains supporters. Les frappes américano-israéliennes contre l’Iran — dont l’équipe devait disputer ses matchs de phase de groupes aux États-Unis —, la politique migratoire américaine et les violences survenues près de la ville hôte de Guadalajara, au Mexique, après la mort d’un chef de cartel, suscitent des interrogations.

« J’ai peur de ne pas être autorisé à entrer dans le pays, j’ai décidé de me rendre au Canada tout au plus, mais pas aux États-Unis », a déclaré à Reuters Tom Roeder, un supporter allemand. « J’espère qu’au moins la question d’une guerre avec l’Iran n’atteindra pas l’Amérique du Nord. Du moins, pas d’une manière qui nous affecte personnellement », a-t-il ajouté.

Au-delà des préoccupations sécuritaires, les prix élevés des billets et l’essor du marché de la revente aggravent encore le coût pour les fans. Malgré ces obstacles, l’engouement pour le tournoi reste massif, confirmant l’attrait mondial intact de la Coupe du monde, même dans un contexte géopolitique troublé.