C’est officiel ! Antoine Griezmann va rejoindre Orlando City en juillet 2026

Orlando City a officialisé ce mardi la signature d’Antoine Griezmann, qui rejoindra la franchise floridienne à partir de juillet 2026. Le club de Major League Soccer a précisé qu’Antoine Griezmann s’engagera jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour l’exercice 2028-2029, dans le cadre d’un contrat de joueur désigné. « Il rejoindra le club en juillet 2026 avec un contrat valable jusqu’à la saison 2027-2028, assorti d’une option pour la saison 2028-2029 en tant que joueur désigné », a indiqué Orlando City dans son communiqué officiel.

Antoine Griezmann va quitter l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison

Le départ d’Antoine Griezmann vers la MLS était envisagé depuis plusieurs semaines et le dossier s’est accéléré ces derniers jours. L’Atlético de Madrid a confirmé de son côté l’existence d’un accord avec Orlando City pour un transfert à partir de la prochaine saison, tout en précisant qu’Antoine Griezmann avait été autorisé à se rendre en Floride pendant les jours de repos accordés à l’effectif professionnel afin d’y finaliser son engagement avec son futur club.

Une fin d’aventure marquante pour Antoine Griezmann avec les Colchoneros

À 35 ans, Antoine Griezmann s’apprête à tourner une page de sa carrière européenne après être devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Sur la saison en cours, Antoine Griezmann a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues. L’attaquant français totalise 13 buts et 4 passes décisives avant son départ annoncé pour Orlando City. Reuters rappelle également qu’Antoine Griezmann quittera Madrid avec un statut de référence dans l’histoire récente du club espagnol.

Antoine Griezmann peut encore viser deux trophées avant son départ

Avant de rejoindre la MLS, Antoine Griezmann peut encore conclure son passage à l’Atlético de Madrid avec deux titres. En Ligue des champions, le club madrilène affrontera le FC Barcelone en quart de finale, avec un match aller programmée le 8 avril à Barcelone et un retour fixé au 14 avril à Madrid. En Coupe du Roi, l’Atlético de Madrid retrouvera la Real Sociedad en finale le 18 avril 2026 au stade de La Cartuja, à Séville, soit un rendez-vous symbolique pour Antoine Griezmann face à son club formateur.

Orlando City mise sur Antoine Griezmann pour changer de dimension

Avec la venue d’Antoine Griezmann, Orlando City s’offre l’une des signatures les plus marquantes de son histoire récente. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, figure majeure du football européen depuis plus d’une décennie, Antoine Griezmann arrive en Floride avec une notoriété internationale rare en MLS. Pour Orlando City, l’opération dépasse le simple enjeu sportif : elle renforce aussi la visibilité du club sur le marché nord-américain et à l’international.