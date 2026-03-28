Une synthèse automatique des conversations non lus bientôt à l’essai sur WhatsApp

L’application de messagerie de Meta expérimente une nouvelle fonctionnalité destinée à simplifier la lecture des discussions : un système de résumé des messages non lus reposant sur l’intelligence artificielle. Repérée dans une version bêta sur Android, cette option permettrait aux utilisateurs d’obtenir rapidement une synthèse des échanges récents sans parcourir l’intégralité des conversations.

Le dispositif s’appuie sur une technologie de traitement local conçue pour garantir la confidentialité des données. Selon Meta, ni le contenu des messages ni les résumés générés ne seraient accessibles aux serveurs de l’entreprise. Des audits indépendants ont été menés pour valider la sécurité du système, assurant le respect des standards internationaux en matière de protection des données.

Une option facultative centrée sur la confidentialité

Concrètement, cette fonctionnalité apparaîtrait dans un filtre dédié aux conversations non lues. L’utilisateur pourrait alors activer manuellement la génération d’un résumé, qui analyserait les derniers messages de manière chiffrée avant d’en proposer une synthèse. Ce choix resterait entièrement facultatif et désactivé par défaut.

Encore en phase de test, cette innovation doit être affinée afin de garantir la pertinence des résumés, notamment lorsque plusieurs discussions sont concernées. Aucune date de déploiement ni zone géographique n’ont pour l’instant été annoncées, mais cette évolution illustre la volonté de WhatsApp d’intégrer davantage d’outils d’intelligence artificielle tout en mettant en avant la protection de la vie privée.