Martigny : 275 000 euros dissimulés dans une Polo piégée, les braqueurs condamnés

À l’aube du 8 novembre 2024, la gare CFF de Martigny, dans le canton du Valais, s’est transformée en scène de braquage. Deux hommes de 33 et 38 ans ont ligoté quatre employés du guichet, qui faisait aussi office de bureau de change, avant de vider les coffres et un distributeur automatique. Le butin s’élève à 250 000 francs suisses, soit environ 275 000 euros.

Plus d’un an après les faits, les deux suspects, ressortissants marocains installés en Belgique et déjà connus de la justice, ont été condamnés à de la prison ferme par les autorités suisses. Leur mode opératoire, minutieusement préparé, a retenu l’attention. Les deux hommes étaient arrivés depuis Liège à bord d’une Volkswagen Polo. Avant le passage à l’acte, ils avaient effectué plusieurs repérages et loué un appartement à proximité immédiate de la gare, avec l’aide d’une connaissance.

Le matin du braquage, ils ont menacé les employés avec une arme factice, les ont entravés, puis ont emporté les fonds. Pour semer la confusion, l’un d’eux a ordonné à haute voix à son complice de « faire démarrer la voiture », laissant croire à une fuite rapide. En réalité, ils ont rejoint leur appartement à pied, à quelques centaines de mètres, avant de transférer le butin dans leur véhicule stationné à proximité.

Un double fond sophistiqué, activé en cinq manipulations

La clé du dispositif reposait sur la voiture. La Polo avait été équipée d’un double fond dissimulé sous le coffre. L’accès à cette cache nécessitait une succession précise de cinq manipulations, dont le démarrage du moteur, l’activation du dégivrage arrière et l’enclenchement de la ceinture conducteur. Ce système visait à rendre la cache indétectable lors d’un contrôle classique.

Malgré cette ingénierie, l’enquête a progressé rapidement. Les images de vidéosurveillance ont permis de diffuser un appel à témoins. Une livreuse de journaux a reconnu les deux hommes, ce qui a conduit à leur interpellation dès le lendemain matin dans leur appartement de location. Lors de l’intervention, le butin a été retrouvé intact, soigneusement dissimulé dans le double fond du véhicule. La femme qui avait aidé à la location du logement, alors âgée de 32 ans, a été interpellée mais finalement acquittée.