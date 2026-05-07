Logement social outre-mer : la coupe budgétaire qui inquiète élus et bâtisseurs

Dans les Outre-mer, la crise du logement n’est pas un slogan mais une réalité qui colle à la peau: plus de 700 000 personnes vivent aujourd’hui en situation de mal-logement, entre sur-occupation, habitat dégradé et attente interminable d’un toit digne. Or, au moment même où la demande explose, les crédits publics destinés à la construction de logements sociaux pourraient être amputés, jusqu’à une baisse annoncée comme massive par plusieurs élus. Résultat, les parlementaires ultramarins montent au créneau et réclament du gouvernement des réponses claires sur le maintien des enveloppes et la capacité réelle à lancer de nouvelles opérations.

Quand l’aide à la pierre se fissure, tout le chantier tremble

Quand l’aide à la pierre se raréfie, l’effet domino est immédiat. Une opération ultramarine, déjà plus chère qu’en Hexagone, tient souvent à quelques lignes de financement: surcoûts d’acheminement des matériaux, foncier contraint, normes parasismiques et paracycloniques, tout renchérit la facture. Une subvention qui baisse et l’équilibre financier bascule, dossiers gelés, permis qui dorment, appels d’offres ajournés. Les bailleurs sociaux redoutent des listes d’attente qui s’allongent encore et la filière du BTP, faite de PME et de sous-traitants, voit venir le trou d’air: moins de chantiers, moins d’intérim, parfois des entreprises qui vacillent.

Face à la colère qui monte, l’État met souvent en avant des redéploiements, des cofinancements et une lecture globale des enveloppes, mais sur le terrain la mécanique est brutale: sans visibilité pluriannuelle, personne ne signe sereinement. Dans ces territoires où chaque logement construit est aussi une réponse sanitaire, sociale et parfois sécuritaire, la question n’est pas seulement budgétaire, elle est politique au sens concret du terme. Les arbitrages qui arrivent diront si Paris accepte de traiter l’urgence ultramarine comme un cas à part, ou si les Outre-mer devront encore attendre que la marée des priorités nationales se retire pour espérer bâtir.