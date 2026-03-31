Joël Soudron, fugitif du narcotrafic, arrêté au Panama après des années de cavale

Dimanche 29 mars, Joël Soudron a été interpellé au Panama. Les autorités panaméennes et des sources françaises confirment l’arrestation de ce Guadeloupéen de 46 ans, présentée par des services d’enquête comme une figure du trafic de drogue visé depuis plusieurs années. Il circulait avec un passeport français authentique établi sous une fausse identité, un détail qui en dit long sur le sérieux de sa clandestinité et sur les failles qu’elle suppose.

Sur l’avenue Balboa, quartier très fréquenté de Panama City, les policiers l’ont arrêté alors qu’il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol demandée par la France. Une vidéo relayée par les autorités locales montre un homme menotté, en polo orange et court, encadré par des policiers panaméens et des agents d’Interpol. Les enquêteurs disent avoir procédé à des vérifications sur ses documents, dont une carte de séjour temporaire comportant, selon eux, de « fausses informations ».

Une arrestation en pleine rue, une extradition en ligne de mire

Cette interpellation renvoie une cavale entamée en septembre 2018. Joël Soudron n’était pas rentré à la prison de Réau (Seine-et-Marne) après une autorisation de sortie, alors qu’il purgeait une peine prononcée en France. Depuis, il figurait parmi les cibles jugées prioritaires par les services spécialisés, un statut qui ne s’invente pas et qui signifie que son nom tournait en boucle dans les dossiers et les échanges internationaux.

L’homme est recherché dans deux procédures en France, selon les mêmes sources. Dans l’un des volets, il a été condamné en 2016 à six ans de prison pour avoir organisé un trafic de cocaïne entre Cayenne, Pointe-à-Pitre et Orly au début des années 2000. L’enquête était partie de l’arrestation à Orly d’un passager arrivant de Guyane avec 7,79 kg de cocaïne cachés dans une cage pour chien, des billets d’avion ayant été payés, d’après les enquêtes, par Joël Soudron.