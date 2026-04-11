Billets de Céline Dion: la DGCCRF enquête sur des prix qui bougent au moment de payer

Vendredi, au moment où la billetterie des concerts parisiens de Céline Dion rouvrait ses vannes pour une nouvelle vague de ventes, certains fans ont eu l’impression de courir après un prix qui s’échappait. La DGCCRF a ouvert une enquête pour « pratique commerciale trompeuse ou déloyale » visant des billetteries impliquées, après avoir été alertée par des acheteurs et constaté des variations jugées suspectes pendant le parcours d’achat. Le contexte n’a rien arrangé: préventes à répétition, accès anticipés selon les acteurs, règles changeantes et, côté coulisses, des difficultés techniques rapportées sur plusieurs canaux, entre AXS, la Paris La Défense Arena, la Fnac Spectacles et des partenaires comme Visa. Résultat, une vente attendue comme une fête a parfois pris des airs d’épreuve de nerfs.

La « tarification dynamique » dans le viseur

Au coeur du dossier, la hausse du prix des billets en temps réel, un mécanisme proche de la « tarification dynamique ». L’administration le rappelle sans détour: la pratique n’est licite que si le consommateur est clairement informé avant d’acheter, et si le prix annoncé n’est pas un mirage au moment de passer au paiement. « Si une différence existe entre le prix annoncé et le prix effectivement payé par le consommateur, cela peut être considéré comme une pratique trompeuse, susceptible d’avoir influencé son acte d’achat », insiste la DGCCRF. De son côté, la plateforme AXS, présentée comme l’une des billetteries officielles, conteste l’idée d’une stratégie tarifaire et évoque un incident technique temporaire, assuré avoir été corrigé rapidement, avec un panier censé rester identique jusqu’au règlement. Reste maintenant une zone grise que l’enquête devra éclaircir, au moment même où la confiance des acheteurs devient, elle aussi, une denrée rare.