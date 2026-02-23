Belledonne : une avalanche de 400 mètres ensevelit un skieur, il est retrouvé vivant sous 1,50 mètre de neige

Le scénario aurait pu virer au drame. Dimanche 22 février, peu après 14 h 15, une avalanche d’ampleur s’est déclenchée dans le massif de Belledonne, en Isère, sur la face sud-est de la cime de la Jasse. Large d’environ 400 mètres, la coulée a emporté un skieur de randonnée engagé dans le secteur.

La masse de neige l’a enseveli sous près d’un mètre cinquante. Dans un contexte de risque marqué en montagne ces derniers jours, l’intervention rapide d’un témoin a fait la différence. Un autre skieur présent dans la zone a localisé la victime et permis son dégagement rapide avant l’arrivée des secours spécialisés.

Pris en charge par le médecin du SAMU, l’homme s’en sort indemne. Un dénouement rarissime au regard de la violence potentielle d’une telle avalanche et de l’épaisseur de neige accumulée au-dessus de lui.

Un dispositif de recherche déployé pour écarter toute autre victime

Alerté immédiatement, le peloton de gendarmerie de haute montagne de l’Isère a mobilisé neuf secouristes, dont un maître-chien spécialisé en recherche sous avalanche. Leur mission ne s’est pas limitée à la prise en charge du skieur enseveli. Les équipes ont procédé à une inspection complète de la zone afin de vérifier qu’aucune autre personne n’avait été emportée par la coulée.

La largeur du phénomène, estimée à environ 400 mètres, laissait craindre la présence éventuelle d’autres pratiquants dans l’axe de la trajectoire. Les recherches n’ont finalement révélé aucune victime supplémentaire.

Ces derniers jours, les importantes chutes de neige ont fragilisé le manteau neigeux dans plusieurs massifs alpins. Les contrastes de température et l’accumulation rapide de couches successives favorisent les ruptures de plaques. Dans ce type de configuration, une simple surcharge peut suffire à déclencher un départ massif.

La face sud-est de la cime de la Jasse, secteur prisé des randonneurs à ski, présentait des conditions propices à ce type de déclenchement. La largeur exceptionnelle de la coulée témoigne d’un volume conséquent mobilisé en quelques secondes. Si l’épisode se conclut sans blessé, il rappelle la nécessité d’une vigilance accrue en période de risque élevé. L’équipement de sécurité, détecteur de victimes d’avalanche, pelle et sonde, ainsi que la présence d’autres pratiquants formés, peuvent s’avérer décisifs.