Eutelsat explore une alliance avec l’Inde pour réduire sa dépendance à SpaceX et Ariane

L’opérateur européen de satellites Eutelsat est en discussions avec ISRO afin d’élargir ses options de lancement de satellites. Ces négociations, révélées récemment, s’inscrivent dans une stratégie visant à diversifier ses partenaires dans un secteur en pleine mutation.

Cette démarche a pour objectif de réduire la dépendance du groupe aux lanceurs de SpaceX ainsi qu’aux fusées européennes Ariane. Dans un contexte de forte demande et de concurrence accrue, Eutelsat cherche à sécuriser des capacités de lancement supplémentaires.

Le directeur général du groupe, Jean-François Fallacher, a confirmé que des discussions étaient en cours, tout en précisant qu’aucun accord n’avait encore été finalisé. Cette prudence témoigne de la complexité des négociations dans un secteur stratégique.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de renforcement des relations entre la France et l’Inde, notamment dans les domaines de la défense, de l’espace et de la sécurité. Paris plaide depuis plusieurs mois pour une plus grande autonomie stratégique européenne dans le secteur spatial, face à la domination croissante d’acteurs étrangers.

Eutelsat, concurrent direct du service Starlink développé par Elon Musk, ambitionne de disposer à terme de plus de 1 000 satellites. Cet objectif illustre la volonté du groupe de s’imposer durablement sur le marché des communications par satellite.

L’entreprise affirme par ailleurs être entièrement financée jusqu’en 2031, ce qui lui offre une marge de manœuvre pour accélérer ses investissements et nouer de nouveaux partenariats. Cette solidité financière constitue un atout dans un environnement particulièrement compétitif.

Un accord avec l’Inde permettrait à Eutelsat de sécuriser de nouvelles capacités de lancement tout en s’appuyant sur un partenaire en pleine montée en puissance dans le secteur spatial. L’ISRO s’impose en effet comme un acteur crédible, capable de proposer des solutions compétitives.

Dans un marché dominé par les géants américains, cette stratégie illustre la volonté des acteurs européens de diversifier leurs alliances afin de préserver leur compétitivité et leur souveraineté technologique.