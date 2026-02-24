Des moustiques aux drones de guerre, de l’Australie à l’Europe : l’ascension inattendue de DroneShield

À l’origine, rien ne destinait DroneShield à devenir un acteur stratégique des conflits modernes. En 2014, deux chercheurs travaillent sur un dispositif acoustique capable d’identifier le battement d’ailes des moustiques afin de les neutraliser grâce à un laser. Une idée technologique audacieuse, presque expérimentale, qui semblait promise à des applications civiles très limitées.

La percée scientifique réside dans la capacité à reconnaître une signature sonore extrêmement fine. Cette précision ouvre soudain un champ d’application inattendu. Les moustiques ne sont plus la seule cible possible. Les drones légers, eux aussi, produisent des signatures spécifiques. Le changement d’échelle est radical.

Quand la science bifurque vers la Défense

Très vite, les fondateurs comprennent que le marché domestique ne suffira pas à assurer la viabilité du projet. En revanche, les armées et les services de sécurité recherchent activement des solutions capables de détecter et neutraliser des drones devenus omniprésents sur les théâtres d’opérations.

L’arrivée d’Oleg Vornik en 2015 accélère cette transformation. Sous sa direction, la jeune entreprise abandonne l’idée du laser antimoustiques pour développer des capteurs longue portée, des systèmes d’analyse du spectre radio et des solutions de brouillage directionnel.

Le produit phare devient le DroneGun, un dispositif portatif capable d’interrompre les communications d’un drone et de le forcer à atterrir. Non létale, mobile, rapide à déployer, cette technologie répond à une réalité stratégique nouvelle : les drones, peu coûteux et facilement accessibles, modifient profondément les rapports de force militaires.

Une valorisation propulsée par les tensions géopolitiques

La montée en puissance de DroneShield s’inscrit dans un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits et l’usage massif de drones en Ukraine, en mer Rouge ou en Amérique latine. En un an, la valorisation de l’entreprise a progressé de plus de 300 %, faisant d’elle la société de défense la plus valorisée d’Australie.

Cette envolée spectaculaire soulève néanmoins des interrogations. S’agit-il d’un emballement lié à la conjoncture ou de l’émergence durable d’un nouveau pilier de la sécurité internationale ? La revente partielle d’actions par son dirigeant en 2025 a alimenté le débat, même si l’intéressé a évoqué des raisons fiscales et reconnu la nature risquée du secteur.

Des champs de bataille aux infrastructures civiles

Si les zones de guerre constituent une vitrine technologique, le marché civil s’impose progressivement comme un relais de croissance. Les aéroports européens cherchent à prévenir les intrusions de drones. Les établissements pénitentiaires britanniques utilisent des systèmes capables d’intercepter les appareils impliqués dans la contrebande. Les sites industriels et énergétiques renforcent leurs dispositifs de protection.

Les spécialistes de la sécurité estiment que les drones sont désormais un outil standard, employé aussi bien par des armées que par des organisations criminelles. Les systèmes anti-drones deviennent ainsi un élément central de la protection des infrastructures critiques. De l’identification du battement d’ailes d’un insecte à la neutralisation d’engins volants sur des théâtres d’opérations, DroneShield incarne une mutation rapide de l’innovation technologique. Une trajectoire improbable, qui illustre comment une intuition scientifique peut, en quelques années, basculer vers le cœur des enjeux stratégiques mondiaux.