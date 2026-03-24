Chine : une start-up développe une IA de conduite autonome plus rapide que son propre PDG

La start-up chinoise ZYT, spécialisée dans la conduite autonome, prépare un système d’intelligence artificielle capable de dépasser les performances humaines, y compris celles de son propre dirigeant, dans les rues complexes de Shenzhen.

L’entreprise, également connue sous le nom de Zhuoyu Technology, prévoit de dévoiler cette technologie lors du prochain salon automobile de Pékin, où elle entend démontrer ses avancées dans les systèmes de conduite de nouvelle génération.

Au cœur de ce projet figure un modèle d’IA dit « fondamental », conçu pour améliorer la prise de décision en temps réel dans des environnements urbains denses et imprévisibles.

ZYT affirme que cette approche lui donne un avantage compétitif face aux autres acteurs du secteur, dans une course mondiale à la maîtrise de la conduite autonome.

La société a déjà noué des partenariats avec plusieurs grandes entreprises de transport en Chine, afin de tester et déployer ses solutions à grande échelle.

En parallèle, elle envisage une introduction en Bourse à Hong Kong, potentiellement dès 2027, pour financer son développement.

Ce projet illustre les ambitions croissantes des entreprises chinoises dans le domaine de l’intelligence artificielle, en particulier dans les technologies de mobilité, où la concurrence internationale reste particulièrement intense.

Il témoigne également de l’accélération des innovations visant à remplacer, voire surpasser, les capacités humaines dans des tâches complexes du quotidien.